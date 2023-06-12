Фран Гарсия прошел медицинский осмотр в «Мадриде». Левый латераль, воспитанник кантеры возвращается в Королевский клуб из «Райо» за 5 млн евро.

23-летний футболист прошел осмотр в университетской больнице La Moraleja, его результаты оказались полностью удовлетворительными, сообщил «Реал» на своем официальном сайте.

Сегодня состоится презентация Франа Гарсии в Вальдебебас, а потом он ответит на вопросы журналистов.

Вчера Гарсия был на «Ди Стефано» и смотрел матч между «Кастильей» и «Барселоной» в полуфинале за выход в Сегунду. Победа осталась за подопечными Рауля.