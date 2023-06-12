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Фран Гарсия прошел медицинский осмотр в «Мадриде»

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Фран Гарсия прошел медицинский осмотр в «Мадриде». Левый латераль, воспитанник кантеры возвращается в Королевский клуб из «Райо» за 5 млн евро.

23-летний футболист прошел осмотр в университетской больнице La Moraleja, его результаты оказались полностью удовлетворительными, сообщил «Реал» на своем официальном сайте.

Сегодня состоится презентация Франа Гарсии в Вальдебебас, а потом он ответит на вопросы журналистов.

Вчера Гарсия был на «Ди Стефано» и смотрел матч между «Кастильей» и «Барселоной» в полуфинале за выход в Сегунду. Победа осталась за подопечными Рауля.

3 комментария

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Bolvan
Как говорится Welcome домой
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ivan_krylov
еще правый защ и топовый нап как минимум!! Фран, удачи в игре )
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Joni Arm
Смотрел нарезки его игры в нет. Сказать что он впечатлил- нечего не сказать !Скорость, реактивный блок ногами, цепкость, отличная траектория навесов в штрафную, и удар -пушка. Если он хотя бы на 80 % соответствует этому видео , то это трансфер лета.
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