Бесславные шесть лет.

Сегодня Мариано Диас проведет свой последний матч в заявке «Мадрида». Маловероятно, что Карло Анчелотти даст ему игровое время. Вчера футболист тренировался с командой, но тренер сказал, что игрок не готов выходить в старте. Это последний аккорд для форварда, который установил несколько исторических рекордов. Правда, в негативном плане.

Всего Диас провел шесть сезонов в «Мадриде». На его счету 84 матча (14 за сезон) и 12 голов (в среднем два за сезон), причем 5 из них были в сезоне-2016/2017.

За более чем 120-летнюю историю «Мадрида» журналистам Marca не удалось найти похожего случая. Через клуб прошли сотни форвардов, но ни у одного из них не было столько сезонов, чтобы доказать свою состоятельность, когда их результативность не оправдывала ожиданий.

За этот шестилетний путь с Мариано случалось всякое. Коллекция его травм впечатляет. Болельщики скорее удивлялись, когда видели его на фото с тренировок или в заявках на игры. Вот всего несколько повреждений, через которые прошел форвард: голеностоп, тонзиллит, коронавирус, бедро, перелом носа, радикулит, мышечный дискомфорт и проблемы с тазом.

Себастьян Лосадо был дублером Уго Санчеса в течение трех сезонов. Тренеры всегда знали, что он будет рядом в случае необходимости. Когда он понял и увидел, что ему нет места в «Мадриде», он ушел в «Эспаньол». За Мариано же приходили «Рома», «Айнтрахт», «Райо Вальекано» и команда из Саудовской Аравии, но он предпочитал оставаться в «королевском клубе».

В 70-х дублером Сантильяны был аргентинец Роберто Мартинес. Он провел шесть сезонов в команде, первые два − в качестве игрока основы. Ни в одном из сезонов он не сыграл меньше 20 матчей.

У каждого форварда замены была своя судьба, но ни один из них так не держался за свое место, как Диас. Причем именно он это делал несмотря на все знаки и прямые слова. Ему сообщали, что не рассчитывают на него, намекали на уход, отбирали игровой номер, но Мариано повторял, что доработает контракт до конца.

Если брать сухую статистику, то за 84 игры он провел на поле 2217 минут (26 за матч), начинал в старте в 18 из них (три за сезон) и забивал каждые 185 минут. Последнее, безусловно, неплохой результат.

Чем Диас действительно впечатляет, так это числом командных наград: два титула Лиги чемпионов, двукратный победитель клубного чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три титула Ла Лиги, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании. Это на 13 титулов больше, чем у Пушкаша, Уго Санчеса, Сантамарии, Хуанито, Веласкеса и многих других.

Болельщики отыскали картинку, которую после матча против «Барселоны» сезона-2019/2020 сделала Opta. Красноречивое подведение итогов карьеры Мариано Диаса в «Мадриде».