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Таке Кубо – единственный игрок не из топ-3 команд Ла Лиги – попал в символическую сборную по итогам сезона

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Издание The Athletic опубликовало символическую сборную Ла Лиги по итогам сезона, основываясь на выступлениях игроков в предыдущих 37 турах.

Как часто и бывает, в символической команде доминируют представители «Мадрида» и «Барселоны», но также среди них затесался и Таке Кубо – единственный представитель клуба не из в топ-3 Ла Лиги.

Вот как выглядит команда сезона от The Athletic

Ранее Кубо был игроком «Мадрида», но прошлым летом клуб продал его за 6,5 млн евро «Реал Сосьедад».

По контракту отступные за Кубо составят 60 млн евро, а «Реал Мадрид» получит 50% стоимости. Но сейчас игрок полностью принадлежит «Реал Сосьедад» и у «Мадрида» не права обратного выкупа за небольшую стоимость, как в случае Франом Гарсией.

3 комментария

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Achilles 21
Ответ 95-shishani-95
Куртуа не в Ла Лиге играл? А чем Камавинга хуже тоже же Бальде, или Педри?
у тер штегена рекорд,а камавинга бальде и педри играла лучше и финишировали выше,тут вопрос другой, что там делает косячник милитао
+3
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+3
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Pavel Tyazhev
Забавно, что при этом Кубо - бывший игрок Реала и воспитанник академии Барсы.
0
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