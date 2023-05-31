Издание The Athletic опубликовало символическую сборную Ла Лиги по итогам сезона, основываясь на выступлениях игроков в предыдущих 37 турах.

Как часто и бывает, в символической команде доминируют представители «Мадрида» и «Барселоны», но также среди них затесался и Таке Кубо – единственный представитель клуба не из в топ-3 Ла Лиги.

Вот как выглядит команда сезона от The Athletic

Ранее Кубо был игроком «Мадрида», но прошлым летом клуб продал его за 6,5 млн евро «Реал Сосьедад».

По контракту отступные за Кубо составят 60 млн евро, а «Реал Мадрид» получит 50% стоимости. Но сейчас игрок полностью принадлежит «Реал Сосьедад» и у «Мадрида» не права обратного выкупа за небольшую стоимость, как в случае Франом Гарсией.