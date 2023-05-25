Опасная игра травы.

Незадолго до перерыва у ворот «Райо Вальекано» случился комичный случай. Родриго получил шикарную передачу от Бензема, ворвался в штрафную и внезапно упал.

Все бы ничего, но рядом с бразильцем не было никого, кроме мяча и газона. На повторе было видно, что Родриго проиграл борьбу... газону «Бернабеу».

Вмешательство VAR не потребовалось, так как для главного судьи матча Хесуса Хиля Мансано было все очевидно. Это опасная игра со стороны травы и желтая карточка.

Родриго реабилитировался в конце игры, когда «Райо Вальекано» сравнял счет, а бразилец вырвал для «Мадрида» победу.