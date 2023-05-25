Говорит Мадрид
Блог

Родриго проиграл дуэль газону «Бернабеу». VAR не обратил внимание на эпизод

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Ла Лига Ла Лига
Хесус Хиль Мансано
Футбол Футбол

Опасная игра травы.

Незадолго до перерыва у ворот «Райо Вальекано» случился комичный случай. Родриго получил шикарную передачу от Бензема, ворвался в штрафную и внезапно упал.

Все бы ничего, но рядом с бразильцем не было никого, кроме мяча и газона. На повторе было видно, что Родриго проиграл борьбу... газону «Бернабеу».

Вмешательство VAR не потребовалось, так как для главного судьи матча Хесуса Хиля Мансано было все очевидно. Это опасная игра со стороны травы и желтая карточка.

Родриго реабилитировался в конце игры, когда «Райо Вальекано» сравнял счет, а бразилец вырвал для «Мадрида» победу.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шамиль аланов
Мда Спортс как всегда..
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max mystique
Ха ха ха как смешно спорц!👏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Кузнецов
Никита Никулин с эмблемой Ювентуса может запостить новость с кучей фото, даже если у кого-то шнурки на бутсах развяжутся...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Мартиросова
Может, это из-за газона, в которых раз его поменяют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Альба за такое пендаль заработал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Никулин
Автор
Ответ Даниил Кузнецов
Никита Никулин с эмблемой Ювентуса может запостить новость с кучей фото, даже если у кого-то шнурки на бутсах развяжутся...
Ставлю плюсик за внимательность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий