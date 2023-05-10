Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал интервью изданию Relevo, где ответил на вопрос о шансах «Мадрида» на выход в финал Лиги чемпионов после ничьей с «МанСити» (1:1) на «Бернабеу».

«Я мадридист, но не флорентист», - заметил Тебас.

«Это был отличный матч, как и ожидалось. «Реал Мадрид» в последнее время очень хорош, так что я верю в успех команды в Лиге чемпионов».

Приятно слышать, что президент Ла Лиги поддерживает «Реал» в матче против «МанСити», но его заявление о том, что он не «флорентинист», кажется абсолютно лишним.