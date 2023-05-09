18 комментариев

Преимущество получить не удалось.

«Реал» сыграл вничью (1:1) первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», так что исход этого противостояния решится во второй встрече.

Мадридцы уверенно начали игру, однако соперник тоже был настроен серьезно, поэтому сразу начал давление. Английская команда несколько раз штурмовала штрафную противника, но под конец первого тайма «Лос Бланкос» резко развернулись и ответили в своем стиле — первый удар по воротам и гол.

Во второй половине матча «Сити» удалось сравнять, несмотря на то, что хозяева наоборот активизировались и атаковали Эдерсона.

Встреча завершилась ничейным результатом, и это значит, что нас ждет не менее захватывающая ответная игра. А пока давайте взглянем на оценки игроков «Реала».

Кроос получил наивысший балл по версии портала SofaScore, и это неудивительно, учитывая его количество и процент точных пасов. Куртуа тоже заслужил отличную оценку, так как, если бы не его фантастические сейвы, результат мог бы быть совершенно другим.

Бензема получил наименьшую оценку, проведя на поле 90 минут. Нападающий изо всех сил старался забить, но его блокировали соперники, и он нанес лишь один удар в створ.

А вот показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

Чьи успехи в этом матче отметили бы вы?