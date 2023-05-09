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Кроос — лучший, Бензема — худший. Оценки игроков «Реала» за матч с «Манчестер Сити»

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Преимущество получить не удалось.

«Реал» сыграл вничью (1:1) первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», так что исход этого противостояния решится во второй встрече.

Мадридцы уверенно начали игру, однако соперник тоже был настроен серьезно, поэтому сразу начал давление. Английская команда несколько раз штурмовала штрафную противника, но под конец первого тайма «Лос Бланкос» резко развернулись и ответили в своем стиле — первый удар по воротам и гол.

Во второй половине матча «Сити» удалось сравнять, несмотря на то, что хозяева наоборот активизировались и атаковали Эдерсона.

Встреча завершилась ничейным результатом, и это значит, что нас ждет не менее захватывающая ответная игра. А пока давайте взглянем на оценки игроков «Реала».

Кроос получил наивысший балл по версии портала SofaScore, и это неудивительно, учитывая его количество и процент точных пасов. Куртуа тоже заслужил отличную оценку, так как, если бы не его фантастические сейвы, результат мог бы быть совершенно другим.

Бензема получил наименьшую оценку, проведя на поле 90 минут. Нападающий изо всех сил старался забить, но его блокировали соперники, и он нанес лишь один удар в створ.

А вот показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

Чьи успехи в этом матче отметили бы вы?

18 комментариев

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Harut Hovsepyan
Рюдигер закрыл наглухо Холланда, Алаба страховал и выдал близкий к идеальному матч. такая низкая их оценка - это тотальный бред!

Да и Карвахаль сыграл на высочайшем уровне сегодня.
+21
-1
+20
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Софья Хороброва
Не по теме, но вы заметили, какой мерзкий комментатор был на Матче? Мало того, что всю игру топил за Сити, их ватокат возводил в нечто великое. Так еще и настолько скучно откомментировал такой интересный матч..
+18
-1
+17
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VuNePonimaete
Не пасуйте на Бензема он играет против нас. по сути за весь плейофф только на Энфилде топ игру выдал, подводит команду серьёзно
+11
-1
+10
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asker15041993
Ждём такую же ответочку, от Королевского клуба , через неделю, конечно с большой реализацией голов,), Хала Мадрид!!!!! Игра была сегодня супер!!!
+4
0
+4
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Yubaba
Такое чувство, что я один вижу близкую к гениальной игру Камы. Он же просто зверь! Для меня точно лучший игрок матча
+2
0
+2
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Тынчтык Казыбек Уулу
Экране ЛЧ, две сильнейший топ клубы показывает красивый игры, а эти комментатор из Мачт тв со своим унылый голосом просто убивает игру, Там только не хватало Генич и Черданц))..
+2
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Ivang King
Действительно соглашусь с худшим игроком матча, как бы прискорбно это не звучало, но Бензема очень плохой матч выдал, там не обработал, там пас не до дал, но уверен что себя покажет во всей красе, по лицу было видно что он старается, просто не встал с той ноги, бывает )
+1
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VuNePonimaete
Ответ Софья Хороброва
Не по теме, но вы заметили, какой мерзкий комментатор был на Матче? Мало того, что всю игру топил за Сити, их ватокат возводил в нечто великое. Так еще и настолько скучно откомментировал такой интересный матч..
Тут даже Генич сказал бы: да ты хорош, завязывай
+1
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Дмитрий Калашников
Ответ Harut Hovsepyan
Рюдигер закрыл наглухо Холланда, Алаба страховал и выдал близкий к идеальному матч. такая низкая их оценка - это тотальный бред! Да и Карвахаль сыграл на высочайшем уровне сегодня.
главное в ответке так же круто сыграть в обороне!
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Роман
Ответ Harut Hovsepyan
Рюдигер закрыл наглухо Холланда, Алаба страховал и выдал близкий к идеальному матч. такая низкая их оценка - это тотальный бред! Да и Карвахаль сыграл на высочайшем уровне сегодня.
Оценки всегда бред.
Это как Месси ставят 9.5-9.6 за обычные матчи.
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Harut Hovsepyan
Ответ Djone Evans
С таким отношением игрой Бензема на следующий год можно забыть о трофеях. Игрока нет на поле. А когда получает мяч (80% потерь) Будем надеяться, что хоть в аренду удастся взять кого-то летом. Поскольку это дно!
Коммент как будто из 2013-го ... ничему людей жизнь не учит!
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Harut Hovsepyan
Ответ Роман
Оценки всегда бред. Это как Месси ставят 9.5-9.6 за обычные матчи.
Месси-то при чем? Я про то, что оценки игроков защиты неверно трактуют реальную ситуацию на поле. Алаба и Рюдигер выдали близкий к идеальному матч, Кама и Дани - одинаково средний (надежно защищались, но слишком часто неоправданно фолили). Ну не может один ассист (даже такой) так сильно влиять на оценку игрока по всему матчу.
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Андрей Хенто
В защите сыграли образцово, больше всех мне понравился в этой игре Камавинга, шикарную игру выдал. Винисиус тоже был прекрасен и под большим впечатлением остался от игры Алабы, здорово несколько раз обкрадывал Холанда и в одном моменте своевременно заблокировал его удар.
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Vlad
Неблагодарное глорье. В прошлом сезоне когда Бензема в ответном матче с МанСити вывел в Реал в следующий этап, то он герой и ему дифирамбы пели и восхваляли. А тут немножко не так сыграл, так его с грязью смешивают и всех собак на него вешают.
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max mystique
Разбудите Карима, он нам нужен
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Тимур Орынбеков
Что за судейство? Где ВАР? Рука Грилиша, угловой - мяч ушел от Стоунза, мяч пересёк линию от Бернарду перед голом Кдб. Не один из этих моментов рефери не посмотрел, про фол на Каме вообще молчу ...
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DDii
За что у Холланда больше чем у Бенза
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