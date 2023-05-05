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«Знаю, что не должен этого делать». Карвахаль назвал один недостаток в своей игре

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Сожалеет о случившемся.

«Я из тех игроков, который больше других жалуются на судей. Я знаю, что не должен этого делать. Из-за этого я получил желтую карточку в матче с «Сосьедадом», − сказал Дани Карвахаль журналистам.

«Моя сториз? Это не было желтой карточкой. Рефери так решил. Вот и все. Мне очень жаль, что я оставил команду вдесятером. Судьи должны больше защищать игроков».

Хотя некоторые судейские решения, принятые в матчах «Мадрида» этого сезона, довольно спорны, игрокам действительно нужно больше внимания уделять футболу. Их жалобы вряд ли помогут делу.

Это относится и к Винисиусу Жуниору, который слишком много времени уделяет разговорам с судьями.

2 комментария

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asker15041993
Не нужно спорить с судьями , нужно показывать футбол, и доказывать свою правоту профессионализмом !, Сосьедад в последний раз был лучше., Мадрид не расслаблямся , ( впереди Осасуна и Мансити )
Говорю это как фан Реала! Побед и удачи игрокам , без травм,!!
+8
-1
+7
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ZA.RMA
Иногда когда что-то не получается - вверх берут эмоции, и к сожалению, чаще всего это заканчивается не очень хорошо)
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