Сожалеет о случившемся.

«Я из тех игроков, который больше других жалуются на судей. Я знаю, что не должен этого делать. Из-за этого я получил желтую карточку в матче с «Сосьедадом», − сказал Дани Карвахаль журналистам.

«Моя сториз? Это не было желтой карточкой. Рефери так решил. Вот и все. Мне очень жаль, что я оставил команду вдесятером. Судьи должны больше защищать игроков».

Хотя некоторые судейские решения, принятые в матчах «Мадрида» этого сезона, довольно спорны, игрокам действительно нужно больше внимания уделять футболу. Их жалобы вряд ли помогут делу.

Это относится и к Винисиусу Жуниору, который слишком много времени уделяет разговорам с судьями.