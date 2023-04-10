Один точно лучше подойдет команде.

Несколько лет назад мировые СМИ отправляли в «Мадрид» попеременно то Эрлинга Холанда, то Килиан Мбаппе. Норвежец оказался в «Сити», а Мбаппе уехал в «ПСЖ» и продлил контракт с командой.

У экс-игрока «Челси», а ныне эксперта телеканала CBS Джанфранко Дзолы спросили, какой из этих двух форвардов больше бы подошел королевскому клубу. И вот что он ответил:

«Я думаю по своей манере игры Мбаппе больше подходит испанской лиге. Возможно, что клубу больше нужен нападающий, который двигается, играет, а не сосредоточен только на забивании голов. Больше вовлечение в действия, чем в защиту. Я думаю, что Килиан больше подходит для «Мадрида» и Ла Лиги. Но это два очень важных игрока. Давайте сделаем так: одного в «Мадрид», а того, что останется, в «Челси» (смеется).

В последнее все чаще слухи говорят о том, что Килиан Мбаппе может все-таки уйти из парижского клуба. Прошлым летом он мог оказаться в Испании, но в последний момент передумал. Поговаривали, что такое решение француза оскорбило Флорентино Переса, но с тех пор прошло время и президент, скорее всего, уже смягчил свою позицию.