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«Он может играть в Премьер-лиге, Бундеслиге, Серии А». Агент Мариано об интересе клубов к его подопечному

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Мариано Диас точно покинет «Реал» этим летом. Никто не сомневается, что он уйдет, поскольку его контракт заканчивается 30 июня, и клуб не намерен его продлевать. В нападающем заинтересованы несколько команд, как пояснил его агент Mundo Deportivo. 

«Каждые три месяца мы контактируем с другими командами… В конце концов, Мариано всегда был на рынке и всегда был привлекателен для клубов. У него есть шансы играть в Премьер-лиге, Бундеслиге, Серии А...», — сказал Давид Аранда, представитель Мариано, который отрицал контакты с бразильским «Сантосом»: «С нами никто не связывался… «Сантос» — это история, но нам никто не звонил».

Представитель Мариано объяснил, что футболист «хотел бы оказаться в команде, в которой он будет счастлив. В команде, в которой можно быть счастливым, независимо от того, играете вы больше или меньше. Есть много обстоятельств, которые нужно учитывать», — заключил он.

1 комментарий

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Gregori Milman
Не дооцененный игрок, может ему не везло? Хотя он старался
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