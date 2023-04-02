Рейньер Жесус, игрок «Мадрида», выступающий за «Жирону» на правах аренды, был удален с поля во время игры с «Эспаньолом».

Бразилец получил красную карточку за то, что заявил помощнику арбитра, что он «очень и очень плох», когда разминался на бровке. Теперь футболист пропустит предстоящую игру команды с «Барселоной».

Тренер «Жироны» Мичел был очень недоволен Рейньером и обещал, что клуб оштрафует его за проступок.

«Рейньер должен работать над собой. Я хотел выпустить его на замену, потому что он хороший игрок и мог помочь команде, но он совершил ошибку. Клуб оштрафует его», - заявил тренер после матча.

«Мы не знаем сможет ли Алеиш Гарсия сыграть на «Камп Ноу», Янхель Эррера травмирован – Рейньер был нужен нам. Но иногда футболисты не понимают, что 25 минут хорошего футбола могу помочь команде выиграть матч».

В этом сезоне Рейньер провел 10 игр за «Жирону» и забил один гол. Он должен вернуться в «Реал Мадрид» в конце сезона.