Одна из самых красивых пар Испании.

Тибо Куртуа недавно он приобрел себе новый дом, а несколькими месяцами ранее сделал предложение своей подруге Мишель Герциг.

Судя по всему, пара уже назначила дату свадьбы, но пока держат ее в секрете. Избранница вратаря рассказала в интервью Vanity Fair, что на праздник уже приглашен президент «Реала» Флорентино Перес.

«Он очень милый. С ним ты чувствуешь себя комфортно. Конечно, мы пригласили его на нашу свадьбу и надеемся, что он сможет прийти», – рассказала Мишель Герциг.

Вместе с Тибо они – на обложке испанского номера журнала.