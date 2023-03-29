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В преддверии свадьбы Тибо Куртуа с невестой попали на обложку испанского Vanity Fair🤩🤩🤩

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Флорентино Перес Флорентино Перес
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Футбол Футбол

Одна из самых красивых пар Испании.

Тибо Куртуа недавно он приобрел себе новый дом, а несколькими месяцами ранее сделал предложение своей подруге Мишель Герциг.

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Судя по всему, пара уже назначила дату свадьбы, но пока держат ее в секрете. Избранница вратаря рассказала в интервью Vanity Fair, что на праздник уже приглашен президент «Реала» Флорентино Перес.

«Он очень милый. С ним ты чувствуешь себя комфортно. Конечно, мы пригласили его на нашу свадьбу и надеемся, что он сможет прийти», – рассказала Мишель Герциг.

Вместе с Тибо они – на обложке испанского номера журнала.

Courtois viste jersey de ochos de Ralph Lauren. Mishel jersey de ochos de Polo Ralph Lauren pendiente art dco...

2 комментария

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wholyator
это та, которую Куртуа увел у Де Брюйне?
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Бухгалтер2021
естественная красота
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