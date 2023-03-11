Подсказка: Азар снова не попал в состав.

Как вы думаете, чем занимаются финалисты Лиги чемпионов за несколько часов до решающего матча?

Многие скажут: «Наверняка они усердно тренируются и настраиваются». Может быть и так, но точно не в случае мадридского «Реала».

Футболисты королевского клуба решили, что это наиболее подходящий момент, чтобы поиграть в карты.

Игроки решили, что им стоит отвлечься и снять напряжение. Сейчас они с юмором вспоминают тот день.

Напомним, что «Реал» обыграл в финале «Ливерпуль» со счетом 0:1.

Во что играли?