😏 «Карим, расслабься». Угадайте, чем игроки «Реала» занимались за несколько часов до финала ЛЧ-2022
Подсказка: Азар снова не попал в состав.
Как вы думаете, чем занимаются финалисты Лиги чемпионов за несколько часов до решающего матча?
Многие скажут: «Наверняка они усердно тренируются и настраиваются». Может быть и так, но точно не в случае мадридского «Реала».
Футболисты королевского клуба решили, что это наиболее подходящий момент, чтобы поиграть в карты.
Игроки решили, что им стоит отвлечься и снять напряжение. Сейчас они с юмором вспоминают тот день.
Напомним, что «Реал» обыграл в финале «Ливерпуль» со счетом 0:1.
Во что играли?
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