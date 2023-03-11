«Реал Мадрид» оказался в деликатной ситуации. Голы ускользают, а «девятка» Бензема никак не может выбраться из лазарета (восемь травм в этом сезоне). В связи с этим в кабинетах Королевского клуба обсуждается необходимость подписания нападающего. Французу 35 лет, и в команде нет естественной и гарантированной ему замены, кроме как переквалификации Родриго.

Ситуация, несомненно, является головной болью для «сливочных»: Мбаппе со скрытым «еще посмотрим» и Холанд со своей клаусулой о расторжении контракта будут недоступны как минимум до 2024 года. Тем же летом на сцену выйдет Эндрик, но ему будет 18 лет, и поэтому ему предстоит естественный период адаптации. Впереди сезон 2023/24, и на трансферном рынке не так много доступных профилей. Один из них – Душан Влахович; другой, по разным причинам, – Ришарлисон.

Нападающего «Тоттенхэма» и сборной Бразилии неоднократно связывали с «Мадридом» после возвращения в Королевский клуб Карло Анчелотти. Еще летом 2021-го Goal сообщил, что итальянский специалист связывался со своим бывшим подопечным, чтобы поинтересоваться его ситуацией и сообщить о своей заинтересованности вновь объединить пути. Слухи прекратились, когда на горизонте появился Мбаппе в качестве усиления атаки «Мадрида». Однако недавно ESPN вновь поместил Ришарлисона в поле зрения «сливочных». Утверждается, что Анчелотти приветствует включение бразильца в состав: при итальянце Ришарлисон наслаждался своей лучшей версией.

В «Эвертоне» Ришарлисон забил 53 гола (в 152 матчах), причем 20 из них пришлись на 59 матчей под руководством Карлетто. В интервью AS, бразилец хвалил итальянца: «Анчелотти – великий тренер, один из величайших в истории. Он не случайно выиграл все титулы, которые у него есть. Это был период, когда я многому научился и эволюционировал как на поле, так и за его пределами. Для меня было честью иметь возможность работать с ним. Анчелотти всегда много со мной разговаривал, многому меня научил с точки зрения своего взгляда на футбол и, безусловно, сильно изменил мою игру».

Другим важным фактором является положение дел игрока в «Тоттенхэме». Его выпад против Антонио Конте до сих пор отдается эхом в окрестностях «Тоттенхэм Хотспур»: «Я буду честен, этот сезон получился дерьмовым. Я профессионал, я упорно работаю каждый день. Я хочу играть. Я не понимал выбор Конте. Я был в очень позитивном моменте, но Конте вернул меня на скамейку запасных. Вчера он попробовал меня в стартовом составе, а потом... снова посадил на скамейку».

Лучшее резюме его сезона. Когда «шпоры» подписали Ришарлисона за 70 млн евро летом, они не ожидали увидеть такую картину спустя полгода: всего два гола (дубль в ворота «Марселя» в сентябре) на данном этапе сезона. Отягощенный травмами он выходил в «старте» всего в семи из 17 матчей, которые провел в Премьер-лиге (всего 25). Более того, он перемещается между флангами и центром, не имея возможности регулярно взаимодействовать с Кейном и Соном. Положение Конте шаткое, но если итальянец намерен изменить направление своего будущего в Лондоне, его взаимодействие с Ришарлисоном вызывает множество сомнений...

Преградой на пути к подписанию Ришарлисона для «Мадрида» или любой другой команды станет его цена. «Тоттенхэм» не тот клуб, с которым легко вести переговоры («Ман Сити» может подтвердить это после «дела Кейна» или сам «Мадрид» в борьбе за Модрича или Бэйла). И не стоит забывать о больших тратах «шпор» в последнее летнее трансферное окно. Хотя есть и другие положительные факторы, на которые ссылается ESPN в своей информации: это не что иное, как универсальность Ришарлисона, поскольку он может действовать на любом участке в зоне атаки, а также его легкая адаптация в раздевалке – Винисиус, Родриго и Милитао, партнеры по сборной Бразилии, примут его с распростертыми объятиями. «Мадрид» должен решить, будет ли он довольствоваться Бензема и Альваро Родригесом в сезоне 2023/24 или, напротив, искать доступного нападающего в дополнение. Ришарлисон, из-за своей неспокойной ситуации в «Тоттенхэме», является одним из таких.

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