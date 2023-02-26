🥲 «Я начал плакать, когда Альваро забил». Отец Родригеса не смог сдержать эмоций от дебютного гола сына
🔥 Альваро начнет следующий сезон в первой команде!
«Я начал плакать, когда Альваро забил «Атлетико». Он исполняет мечту», - сказал отец Альваро Родригеса Кокито.
«Все, о чем он мечтал, сбывается», - добавил он.
Напомним, что Альваро Родригес забил один гол и отдал одну голевую передачу в двух дебютных матчах за основу «Реала».
После мадридского дерби Карло Анчелотти сказал, что 18-летний игрок будет выступать за первую команду уже в следующем сезоне.
Начнем хотя бы с того, что Педри не ваш воспитаникам, окей?)
Также фанаты Реала, когда Аррибас (или как его там), забивает в 18 лет первый гол за Реал: «он лучше Педри и Гави, лучший молодой игрок планеты»