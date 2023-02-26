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🥲 «Я начал плакать, когда Альваро забил». Отец Родригеса не смог сдержать эмоций от дебютного гола сына

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Альваро Даниэль Родригес
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🔥 Альваро начнет следующий сезон в первой команде!

«Я начал плакать, когда Альваро забил «Атлетико». Он исполняет мечту», - сказал отец Альваро Родригеса Кокито.

«Все, о чем он мечтал, сбывается», - добавил он.

Alvaro Rodriguez's father reveals one player who takes care of his son at Real Madrid - Football | Tribuna.com

Напомним, что Альваро Родригес забил один гол и отдал одну голевую передачу в двух дебютных матчах за основу «Реала».

После мадридского дерби Карло Анчелотти сказал, что 18-летний игрок будет выступать за первую команду уже в следующем сезоне.

3 комментария

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Усы Годзиллы
Ответ przf2ckfqg
В свои 18 лет Гави и Педри тащили Барсу, забивали важные голы, играли за сборную - фанаты Реала: переоценённая молодёжь, их просто хайпят, Беллингем и Мусиала лучше Также фанаты Реала, когда Аррибас (или как его там), забивает в 18 лет первый гол за Реал: «он лучше Педри и Гави, лучший молодой игрок планеты»
Сам придумал, сам поверил...

Начнем хотя бы с того, что Педри не ваш воспитаникам, окей?)
+1
0
+1
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Андрей Хенто
Открыть счет своим голам в дерби, пожалуй одно из лучших, что может с тобой случиться, я рад за Альваро.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
przf2ckfqg
В свои 18 лет Гави и Педри тащили Барсу, забивали важные голы, играли за сборную - фанаты Реала: переоценённая молодёжь, их просто хайпят, Беллингем и Мусиала лучше

Также фанаты Реала, когда Аррибас (или как его там), забивает в 18 лет первый гол за Реал: «он лучше Педри и Гави, лучший молодой игрок планеты»
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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