🔥 Альваро начнет следующий сезон в первой команде!

«Я начал плакать, когда Альваро забил «Атлетико». Он исполняет мечту», - сказал отец Альваро Родригеса Кокито.

«Все, о чем он мечтал, сбывается», - добавил он.

Напомним, что Альваро Родригес забил один гол и отдал одну голевую передачу в двух дебютных матчах за основу «Реала».

После мадридского дерби Карло Анчелотти сказал, что 18-летний игрок будет выступать за первую команду уже в следующем сезоне.