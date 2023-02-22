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Начо: «Даже если я буду играть каждую минуту, это не повлияет на мое решение»

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Начо Фернандес Начо Фернандес
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«Реал» разгромил «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 27-й минуте Начо заменил на поле Алабу, который получил повреждение.

После игры Фернандес рассказал о своем будущем на «Бернабеу»:

«В начале сезона я прошел через непростой период, я думал, что заслуживаю играть больше. Тогда в моей голове было много разных мыслей. Я все еще не решил, что буду делать дальше. Это личное и даже семейное решение. Я не хочу посылать никакое сообщение через прессу, потому что мои отношения с клубом не могли быть лучше, это необыкновенно. Но многие вещи приходили мне в голову. Когда я приму решение, клуб узнает об этом первым. Даже если я буду играть каждую минуту, это не повлияет на мое решение».

Контракт Начо с «Мадридом» истекает уже в июне этого года. И хоть защитник находится в системе «Мадрида» с десяти лет, кажется, для себя он уже все решил.

Как считаете, Начо останется в клубе или покинет «Реал»?

6 комментариев

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Савва Мамонтов
Ответ Gregori Milman
Он заслуживает лучшего, а не затыкания дыр, я бы на его месте ушёл бы давно. Очень жаль, что уйдёт, он лучше Карвахаля
К сожалению Начо для этого и нужен команде. Спасти , подстраховать, заменить.Есть такие игроки!Они ценны и любимы , но не тянут на основную обойму. Тат же Васкес и Гути немного раньше.
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Akosha Akbarov
Не думаю что он покинеть нас он продлить контракт
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VuNePonimaete
Что-то как-то нет уверенности в продлении😟
+3
0
+3
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Gregori Milman
Он заслуживает лучшего, а не затыкания дыр, я бы на его месте ушёл бы давно. Очень жаль, что уйдёт, он лучше Карвахаля
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Начо универсал,а такие игроки всегда нужны)
+11
0
+11
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ZA.RMA
Очень хотелось бы, чтобы Начо остался в Реале..((
+8
0
+8
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