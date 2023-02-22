«Реал» разгромил «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 27-й минуте Начо заменил на поле Алабу, который получил повреждение.

После игры Фернандес рассказал о своем будущем на «Бернабеу»:

«В начале сезона я прошел через непростой период, я думал, что заслуживаю играть больше. Тогда в моей голове было много разных мыслей. Я все еще не решил, что буду делать дальше. Это личное и даже семейное решение. Я не хочу посылать никакое сообщение через прессу, потому что мои отношения с клубом не могли быть лучше, это необыкновенно. Но многие вещи приходили мне в голову. Когда я приму решение, клуб узнает об этом первым. Даже если я буду играть каждую минуту, это не повлияет на мое решение».

Контракт Начо с «Мадридом» истекает уже в июне этого года. И хоть защитник находится в системе «Мадрида» с десяти лет, кажется, для себя он уже все решил.

Как считаете, Начо останется в клубе или покинет «Реал»?