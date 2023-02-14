Кроос пропустил тренировку, а Куртуа вернулся: «Реал» готовится к матчу с «Эльче»
Тони Кроос пропустил сегодняшнюю тренировку «Мадрида» в Вальдебебас из-за гастроэнтерита. У немца была лихорадка в течение двух дней, сыграть против «Эльче» в среду он скорее всего не сможет.
Сегодня на занятии также отсутствовали Ферлан Менди, Эден Азар и Винисиус.
За бразильца можно не волноваться - он получил пятую желтую карточку в матче с «Мальоркой», поэтому пропустит следующую игру в Ла Лиге. Карло Анчелотти разрешил ему воспользоваться дисквалификацией и взять выходной.
Из хороших новостей: Тибо Куртуа и Лукас Васкес оба вернулись к тренировкам. Эдер Милитао также занимался в общей группе.
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