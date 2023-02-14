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Кроос пропустил тренировку, а Куртуа вернулся: «Реал» готовится к матчу с «Эльче»

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Тони Кроос пропустил сегодняшнюю тренировку «Мадрида» в Вальдебебас из-за гастроэнтерита. У немца была лихорадка в течение двух дней, сыграть против «Эльче» в среду он скорее всего не сможет.

Сегодня на занятии также отсутствовали Ферлан Менди, Эден Азар и Винисиус.

За бразильца можно не волноваться - он получил пятую желтую карточку в матче с «Мальоркой», поэтому пропустит следующую игру в Ла Лиге. Карло Анчелотти разрешил ему воспользоваться дисквалификацией и взять выходной.

Из хороших новостей: Тибо Куртуа и Лукас Васкес оба вернулись к тренировкам. Эдер Милитао также занимался в общей группе.

 

1 комментарий

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дамьен
За Эдена можно тоже не беспокоиться. Сегодня в Мадриде открыли новый Макдак, и он отпросился у тренера.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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