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В полуфинале клубного ЧМ Тчуамени спародировал фирменный бег «оленя» 🦌 Рюдигера на ЧМ: все чуть было не завершилось дракой🔥

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Красиво подколол.

Мадридский «Реал» обыграл египетский «Аль-Ахли» (4:1) в 1/2 финала клубного чемпионата мира. Винисиус Жуниор и Феде Вальверде отличились в составе мадридского клуба, Али Маалуль на 65-й минуте отыграл один мяч с пенальти. Лука Модрич на 86-й минуте не сумел реализовать 11-метровый, его удар отразил голкипер Мохамед Эль-Шенави. Родриго на 93-й минуте забил еще один мяч мадридской команды. Серхио Аррибас сделал счет крупным на 98-й, выйдя вместо Винисиуса.

А по ходу матча случился занятный эпизод, когда полузащитник Мадрида Орельен Тчуамени повторил знаменитый бег Антони Рюдигера, которым немец запомнился в матче ЧМ-2022 с Японией.

У Тчуамени вышло не хуже, но соперники явно выходку не оценили – все чуть было не завершилось дракой.

3 комментария

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дамьен
Смешнее всего была реакция Чуамени на желтую карточку))) Кто смотрел матч, поймет
+1
-1
0
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Станислав Саганов-Коняев
Автор, что ты несёшь? Пародии на бег не было, сцепились из-за того, что мяч поставили на точку, а игрок выбил его🤦‍♂️
0
-1
-1
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TravenS
В этой команде вообще есть люди, вызывающие уважение?
+5
-2
+3
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