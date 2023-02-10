В полуфинале клубного ЧМ Тчуамени спародировал фирменный бег «оленя» 🦌 Рюдигера на ЧМ: все чуть было не завершилось дракой🔥

Красиво подколол.

Мадридский «Реал» обыграл египетский «Аль-Ахли» (4:1) в 1/2 финала клубного чемпионата мира. Винисиус Жуниор и Феде Вальверде отличились в составе мадридского клуба, Али Маалуль на 65-й минуте отыграл один мяч с пенальти. Лука Модрич на 86-й минуте не сумел реализовать 11-метровый, его удар отразил голкипер Мохамед Эль-Шенави. Родриго на 93-й минуте забил еще один мяч мадридской команды. Серхио Аррибас сделал счет крупным на 98-й, выйдя вместо Винисиуса.

А по ходу матча случился занятный эпизод, когда полузащитник Мадрида Орельен Тчуамени повторил знаменитый бег Антони Рюдигера, которым немец запомнился в матче ЧМ-2022 с Японией.

У Тчуамени вышло не хуже, но соперники явно выходку не оценили – все чуть было не завершилось дракой.