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«Это личная проблема». Начо о том, почему до сих пор не продлил контракт с «Реалом»

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Начо Фернандес Начо Фернандес
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Контракт «Мадрида» с ветераном Начо истекает в июне. Футболиста связывали со множеством команд по ходу его карьеры, но он всегда оставался верен Королевскому клубу.

После победы команды в матче с «Валенсией» (2:0) Начо ответил на вопрос о своем будущем в «Реале».

«Я счастлив, здесь мой дом. Дело не в деньгах или каких-то еще условиях, это личная проблема – я еще не принял решение. Никаких разногласий с клубом нет, у нас прекрасные отношения», - заявил Начо.

«Важно, что сегодня я счастлив, потому что я получил много игрового времени. Клуб знает об этом, как бы не сложилось в дальнейшем – я всегда буду связан с «Реалом». В ближайшие несколько месяцев я приму решение, которое всех устроит».

Травмы Дани Карвахаля и Ферлана Менди открыли Начо двери в стартовый состав команды Карло Анчелотти, и футболист выходил на поле с первых минут в последних трех матчах «Мадрида» в Ла Лиге.

1 комментарий

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Абу Огого
Немного не понимаю Начо. Ну, откровенно, ну не ТОП-защитник он, есть грешки. Низковат для ЦЗ и медленный и не обладающий дриблингом для латераля, теряет позицию, продвижения особо нет.

Да, может закрыть в защите всё, что угодно. Но именно что закрыть временно. Получает свое игровое время, и не так уж и мало, любимец болельщиков (всю жизнь в Реале, ещё и игра с диабетом).

Но сейчас задумался. Если так хотелось практики, быть на более ключевой позиции — это надо было делать раньше, а не когда тебе уже за 30.

Надеюсь договорятся и Начо спокойно закончит карьеру в Мадриде и останется в структуре. Тем более вся семья, дети, родители, друзья в Мадриде — смысла что-то менять в конце спортивной карьеры особо нет.
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