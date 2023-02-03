«Это личная проблема». Начо о том, почему до сих пор не продлил контракт с «Реалом»

Контракт «Мадрида» с ветераном Начо истекает в июне. Футболиста связывали со множеством команд по ходу его карьеры, но он всегда оставался верен Королевскому клубу.

После победы команды в матче с «Валенсией» (2:0) Начо ответил на вопрос о своем будущем в «Реале».

«Я счастлив, здесь мой дом. Дело не в деньгах или каких-то еще условиях, это личная проблема – я еще не принял решение. Никаких разногласий с клубом нет, у нас прекрасные отношения», - заявил Начо.

«Важно, что сегодня я счастлив, потому что я получил много игрового времени. Клуб знает об этом, как бы не сложилось в дальнейшем – я всегда буду связан с «Реалом». В ближайшие несколько месяцев я приму решение, которое всех устроит».

Травмы Дани Карвахаля и Ферлана Менди открыли Начо двери в стартовый состав команды Карло Анчелотти, и футболист выходил на поле с первых минут в последних трех матчах «Мадрида» в Ла Лиге.