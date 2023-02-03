«Это личная проблема». Начо о том, почему до сих пор не продлил контракт с «Реалом»
Контракт «Мадрида» с ветераном Начо истекает в июне. Футболиста связывали со множеством команд по ходу его карьеры, но он всегда оставался верен Королевскому клубу.
После победы команды в матче с «Валенсией» (2:0) Начо ответил на вопрос о своем будущем в «Реале».
«Я счастлив, здесь мой дом. Дело не в деньгах или каких-то еще условиях, это личная проблема – я еще не принял решение. Никаких разногласий с клубом нет, у нас прекрасные отношения», - заявил Начо.
«Важно, что сегодня я счастлив, потому что я получил много игрового времени. Клуб знает об этом, как бы не сложилось в дальнейшем – я всегда буду связан с «Реалом». В ближайшие несколько месяцев я приму решение, которое всех устроит».
Травмы Дани Карвахаля и Ферлана Менди открыли Начо двери в стартовый состав команды Карло Анчелотти, и футболист выходил на поле с первых минут в последних трех матчах «Мадрида» в Ла Лиге.
Да, может закрыть в защите всё, что угодно. Но именно что закрыть временно. Получает свое игровое время, и не так уж и мало, любимец болельщиков (всю жизнь в Реале, ещё и игра с диабетом).
Но сейчас задумался. Если так хотелось практики, быть на более ключевой позиции — это надо было делать раньше, а не когда тебе уже за 30.
Надеюсь договорятся и Начо спокойно закончит карьеру в Мадриде и останется в структуре. Тем более вся семья, дети, родители, друзья в Мадриде — смысла что-то менять в конце спортивной карьеры особо нет.