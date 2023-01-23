Касильяс вновь герой соцсетей: осенью в его твиттере появилось сообщение, что он гей, а теперь в сети вышло его видео с близняшками

Легенда на пенсии не скучает и нам не дает.

На этот раз в сети завирусилось видео, на котором Касильяс в компании двух девушек-близняшек исполняет зажигательный танец.

В комментариях многие болельщики были удивлены, поскольку после осенней истории с Икером были уверены в его нетрадиционной сексуальной ориентации. Тогда легенда мадридского «Реала» и сборной Испании «заявил» в соцсетях, что «он гей», но удалил это признание спустя час, а потом написал, что его аккаунт взломали.

Сомневаться в ориентации легенды «Реала» не приходится, но интересно, как тогда отреагировал на заявление Икера экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль.

«Настала пора рассказать о нас, Икер», — написал Пуйоль в комментариях, добавив эмодзи алого сердца и поцелуя.