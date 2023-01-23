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Касильяс вновь герой соцсетей: осенью в его твиттере появилось сообщение, что он гей, а теперь в сети вышло его видео с близняшками

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Легенда на пенсии не скучает и нам не дает.

На этот раз в сети завирусилось видео, на котором Касильяс в компании двух девушек-близняшек исполняет зажигательный танец.

 

В комментариях многие болельщики были удивлены, поскольку после осенней истории с Икером были уверены в его нетрадиционной сексуальной ориентации. Тогда легенда мадридского «Реала» и сборной Испании «заявил» в соцсетях, что «он гей», но удалил это признание спустя час, а потом написал, что его аккаунт взломали.

Сомневаться в ориентации легенды «Реала» не приходится, но интересно, как тогда отреагировал на заявление Икера экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль.

«Настала пора рассказать о нас, Икер», — написал Пуйоль в комментариях, добавив эмодзи алого сердца и поцелуя.

 

17 комментариев

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Berekella 999
Как говорится *Дыма без огня не бывает *
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Базука Базука
Ответ Фанат футбола 777
Мне кажется, что его тогда всё-таки взломали, иначе небыло бы смысла признаваться, а потом всё удалять и отговариваться
это была спец.операция по троллингу бчкашников (камингауту Пуйёля)!
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Антон
какой позор =(
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GuruFutbola
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Минус дебильному блогу
Задели чувства геев? Бывает 🤣
+1
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BeastI666I
Ответ Заяцволк
?? А что, геям запрещено танцевать с близняшками ? Или вообще к женщинам подходить ближе чем на километр ? )
этим и взорвал
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BeastI666I
Ответ Seven2482
Кас не гей, спортс бульварное чтиво
лучше так: Кас не гей, спортс не бульварное чтиво.
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BeastI666I
близняшки просто огонь
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-1
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Boni Jek
Раз признался что гей значит не просто так по стопам Р.Мартина, Роналду и т д пошёл.
+4
-4
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Joe Moor
Ответ Фанат футбола 777
Мне кажется, что его тогда всё-таки взломали, иначе небыло бы смысла признаваться, а потом всё удалять и отговариваться
Но Пуйоль спалил контору
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Nogoi89
Пуйоль нормально потролил)
+1
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Seven2482
Кас не гей, спортс бульварное чтиво
+2
-4
-2
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Фанат футбола 777
Мне кажется, что его тогда всё-таки взломали, иначе небыло бы смысла признаваться, а потом всё удалять и отговариваться
0
-2
-2
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Гуго
Когда увидел заголовок, что он взорвал, подумал, что он с двумя в постели
+3
-1
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Заяцволк
?? А что, геям запрещено танцевать с близняшками ? Или вообще к женщинам подходить ближе чем на километр ? )
+4
-2
+2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Минус дебильному блогу
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-6
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Бухгалтер2021
интересно бы теперь глянуть на близнецов этих близняшек
+4
-3
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Rafa Mekhraliev
Капец.. Вы там откуда такие? Дальше он удалил все эти посты и написал что его аккаунт взломали. И про это было куча новостей. И все всё поняли. К чему эта клоунада?
+15
-1
+14
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