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«Нам нужно обновление». После поражения в Суперкубке Испании, болельщики требуют уволить Анчелотти

Томас Тухель Томас Тухель
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Болельщики «Мадрида» остались недовольны поражением своей команды (3:1) в финале Суперкубка Испании с «Барселоной». Многие из них решили воспользоваться социальными сетями, чтобы потребовать увольнения Карло Анчелотти и назначения бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля.

«Нам нужен Тухель».

«Пришло время для другого тренера».

«Если этот сезон сложится неудачно, если мы ничего не выиграем, тогда руководство и Анчелотти должны взять вину на себя. Болельщики твердили все лето – наши игроков недостаточно – все команды усилили составы. Я никогда не видел «Мадрид» таким – интенсивности вообще не было».

«Подпишите его».

«Мы отвратительно играем с ноября, а руководство ничего не делает в этой связи».

«Дон Карло думает, что чудеса будут случаться каждый год».

«Анчелотти должен уйти и попросить Крооса, Карвахаля, Менди, Модрича, Рюдигера и Милитао покинуть команду – нам нужно обновление».

А вы согласны с требованиями болельщиков? Или пока рано указывать Карло Анчелотти на дверь?

5 комментариев

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VuNePonimaete
Ответ Алан Берсеков
Обновления состава мы просим уже год, 🤡
Большая часть фанатов ничего не просила, после прошлого сезона они все розовые очки напялили и даже после обсеров с Мбаппе и Холандом ни у кого практически вопросов к Пересу не было, лично я видел только постоянные возгласы о том, какой он гений
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Cevin Cigan
Я одного не могу понять,зачем Карло ставит на правый фланг Феде??? Вальверде не подходит играя на бровке. Как только во втором тайме перешёл в центр,а Родри на фланг,то хоть что то стало получаться в в середине(как следствие гол Бензема!) Уход Каземиро нам ещё долго будет аукаться!!!!Защита - донное,от слова вообще!!! От престарелого Пепе,сейчас бы было и то больше толку,чем от Рюдигера с Милитао(последний резко подсел в игровом плане)Надеюсь на весенний отрезок,когда команда прибавляет.
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Gayrat Sultonov
Вот бараны. На фига нам Тухел? Надо избавится от винни и рюди
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Алан Берсеков
Ответ VuNePonimaete
Почему-то до требования обновления состава додумываются только тогда, когда Реал начинает проигрывать.
Обновления состава мы просим уже год, 🤡
+1
0
+1
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VuNePonimaete
Почему-то до требования обновления состава додумываются только тогда, когда Реал начинает проигрывать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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