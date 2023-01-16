«Нам нужно обновление». После поражения в Суперкубке Испании, болельщики требуют уволить Анчелотти

Болельщики «Мадрида» остались недовольны поражением своей команды (3:1) в финале Суперкубка Испании с «Барселоной». Многие из них решили воспользоваться социальными сетями, чтобы потребовать увольнения Карло Анчелотти и назначения бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля.

«Нам нужен Тухель».

«Пришло время для другого тренера».

«Если этот сезон сложится неудачно, если мы ничего не выиграем, тогда руководство и Анчелотти должны взять вину на себя. Болельщики твердили все лето – наши игроков недостаточно – все команды усилили составы. Я никогда не видел «Мадрид» таким – интенсивности вообще не было».

«Подпишите его».

«Мы отвратительно играем с ноября, а руководство ничего не делает в этой связи».

«Дон Карло думает, что чудеса будут случаться каждый год».

«Анчелотти должен уйти и попросить Крооса, Карвахаля, Менди, Модрича, Рюдигера и Милитао покинуть команду – нам нужно обновление».

А вы согласны с требованиями болельщиков? Или пока рано указывать Карло Анчелотти на дверь?