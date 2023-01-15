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У новичка «Челси» Михаила Мудрика есть достижение, которого нет у Месси. Оно связано с «Сантьяго Бернабеу»

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Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Футбол Футбол

«Челси» подписал Михаила Мудрика за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро в качестве дополнительных выплат.

Украинский полузащитник — один из самых перспективных игроков мира. Некоторые даже называют его «новым Неймаром».

22-летний футболист 4 раза за свою карьеру играл против «Реала». После одной из игр Мудрику даже аплодировали болельщики "Реала" на «Сантьяго Бернабеу».

Это было в 2021 году в матче группового этапа ЛЧ. Вингер замучил Дани Карвахаля и Каземиро, но не смог забить гол в той игре. Тем не менее после замены весь стадион палодировал украинцу. 

Заслужив аплодисменты на «Бернабеу», Мудрик присоединился к Андресу Иньесте (Ла Лига, ноябрь 2015), Роналдиньо (Ла Лига, ноябрь 2005 г) и Диего Марадоне (финал Кубка Испании, 1983). Им всем стоя аплодировали на «Сантьяго Бернабеу».

Такой чести не удостоился даже Лео Месси, забивший 15 голов на «Бернабеу».

На счету игрока 12 голов и 17 результативных передач в 44 матчах за «Шахтер».

Хотя Мудрик явно обладает огромным талантом, трудно представить, что он когда-нибудь добьется успеха на «Бернабеу». Его естественная позиция — на левом фланге, где играет Винисиус Жуниор.

❓ Хотели бы вы, чтобы «Реал» когда-нибудь подписал Мудрика?

7 комментариев

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Растиньяк
Мудрик был очень неплох против Реала
0
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0
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Йозе_Марино
Мудрику осталось Рубину забить и Месси дауншифтер!
+2
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+2
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2RIN
Ответ Евгений Вырныгаев
это когда Реал с Юве и Зенитом в одной группе ЛЧ играли?
Да, АДП дубль оформил, оба гола на заглядение были
0
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0
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Евгений Вырныгаев
Ответ 2RIN
Дель Пьеро тоже провожали овациями на Бернабеу
это когда Реал с Юве и Зенитом в одной группе ЛЧ играли?
0
0
0
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corazón blanco
Честно говоря новость высосана из пальца. Тем более если Вы пишите про групповой этап 2021 года, то это был не Сантьяго Бернабеу, а стадион Альфредо Ди Стефано и тогда болельщики не были допущены на матчи из-за ковидных ограничений.
+7
-1
+6
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salas
Это что-то из разряда, что "забил задницей после свистка, а Месси такого не смог повторить за все 15 лет". Типа цену набить надо по максималкам, вот и обсасывают непонятные события.
+4
0
+4
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2RIN
Дель Пьеро тоже провожали овациями на Бернабеу
+11
0
+11
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