У новичка «Челси» Михаила Мудрика есть достижение, которого нет у Месси. Оно связано с «Сантьяго Бернабеу»

«Челси» подписал Михаила Мудрика за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро в качестве дополнительных выплат.

Украинский полузащитник — один из самых перспективных игроков мира. Некоторые даже называют его «новым Неймаром».

22-летний футболист 4 раза за свою карьеру играл против «Реала». После одной из игр Мудрику даже аплодировали болельщики "Реала" на «Сантьяго Бернабеу».

Это было в 2021 году в матче группового этапа ЛЧ. Вингер замучил Дани Карвахаля и Каземиро, но не смог забить гол в той игре. Тем не менее после замены весь стадион палодировал украинцу.

Заслужив аплодисменты на «Бернабеу», Мудрик присоединился к Андресу Иньесте (Ла Лига, ноябрь 2015), Роналдиньо (Ла Лига, ноябрь 2005 г) и Диего Марадоне (финал Кубка Испании, 1983). Им всем стоя аплодировали на «Сантьяго Бернабеу».

Такой чести не удостоился даже Лео Месси, забивший 15 голов на «Бернабеу».