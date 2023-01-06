Новости команд и возможные составы на матч «Вильярреал» – «Реал»
В рамках 16-го тура Ла Лиги «Мадрид» отправится в гости к «Вильярреалу». Игра начнется сегодня, в 18:15 по московскому времени.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Вильярреала» и «Реала» на предстоящий матч.
Новости команд
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» осталась без Ло Чельсо, который выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия. Участие в матче Коклена находится под вопросом.
«Реал»
«Королевский клуб» уже определился с заявкой на игру. Матч пропустят Мариано, Карвахаль, Одриосола – игроки травмированы.
Возможные составы
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