Новости команд и возможные составы на матч «Вильярреал» – «Реал»

В рамках 16-го тура Ла Лиги «Мадрид» отправится в гости к «Вильярреалу». Игра начнется сегодня, в 18:15 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Вильярреала» и «Реала» на предстоящий матч.

Новости команд

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» осталась без Ло Чельсо, который выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия. Участие в матче Коклена находится под вопросом.

«Реал»

«Королевский клуб» уже определился с заявкой на игру. Матч пропустят Мариано, Карвахаль, Одриосола – игроки травмированы.

Возможные составы

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