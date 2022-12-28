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Не только Гвардиол: «Реал» проявляет интерес к еще одной звезде Хорватии

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Сообщается, что «Реал» заинтересован в двух хорватских звездах: Йошко Гвардиоле и Ловро Майере.

Фабрицио Романо утверждает, что "сливочные" внимательно следят за Гвардиолом. Тем не менее, они не будут платить сколько угодно за центрального защитника. Трансфер будет в том случае, если цена будет подходящей.

Согласно предыдущим сообщениям, "РБ Лейпциг" хочет сделать Йошко самым дорогим защитником в истории, а это означает, что они могут запросить до 100 миллионов евро за защитника.

Что касается Майера, то в Мадриде за ним следят за его ситуацией, но на данный момент ничего не понятно.

Ловро — новое имя, связанное с «Реалом». В настоящее время в «Ренне» 24-летний хорват играет на позиции центрального полузащитника и забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах этого сезона. Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

 

 

«Атлетико» интересовался им с лета прошлого года. 

1 комментарий

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corazón blanco
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Мне очень нравится Гвардиол, сильную игру показал на Мундиале. Да и он много раз отзывался очень лестно о Мадриде (возможно даже болельщик Мадрида). Но конечно платить такие деньги за защитника Флорентино не будет, но в будущем я был бы рад видеть его в команде. У него есть для этого абсолютно все качества.
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