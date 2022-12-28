Четверо игроков «Реала» точно пропустят матч с «Вальядолидом»: Мариано умудрился травмироваться на тренировке

«Реал» возобновляет свою кампанию в Ла Лиге в пятницу выездным матчем против «Вальядолида». Карло Анчелотти не может рассчитывать на четырех игроков в игре, сообщает надежный Аранча Родригес.

Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Лука Модрич возобновят тренировки только 29 декабря.

Кроме того, Мариано, похоже, получил травму лодыжки на тренировке и не сможет вовремя восстановиться.