Четверо игроков «Реала» точно пропустят матч с «Вальядолидом»: Мариано умудрился травмироваться на тренировке
«Реал» возобновляет свою кампанию в Ла Лиге в пятницу выездным матчем против «Вальядолида».
Карло Анчелотти не может рассчитывать на четырех игроков в игре, сообщает надежный Аранча Родригес.
Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Лука Модрич возобновят тренировки только 29 декабря.
Кроме того, Мариано, похоже, получил травму лодыжки на тренировке и не сможет вовремя восстановиться.
«Реал" в настоящее время занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидера лиги «Барселоны» на 2 очка.
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