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Четверо игроков «Реала» точно пропустят матч с «Вальядолидом»: Мариано умудрился травмироваться на тренировке

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«Реал» возобновляет свою кампанию в Ла Лиге в пятницу выездным матчем против «Вальядолида». 

Карло Анчелотти не может рассчитывать на четырех игроков в игре, сообщает надежный Аранча Родригес.

Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Лука Модрич возобновят тренировки только 29 декабря.

Кроме того, Мариано, похоже, получил травму лодыжки на тренировке и не сможет вовремя восстановиться.

«Реал" в настоящее время занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидера лиги «Барселоны» на 2 очка.

1 комментарий

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corazón blanco
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При всем уважении к Вальядолиду, Мадрид должен обыгрывать их и без этих парней и на мажорной ноте закончить 2022 год, который был великолепным для команды.
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