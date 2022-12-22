Федерация футбола Франции была зла на Тчуамени из-за публичной поддержки Бензема

Между сборной Франции и Каримом Бензема возник очередной конфликт.

Нападающий «Реала» получил травму и не смог сыграть на чемпионате мира. После финала Мундиаля Карим объявил о завершении карьеры в сборной. Но на этом разногласия французских футбольных чиновников и действующего обладателя «Золотого мяча» не закончились.

FFF запретила игрокам сборной лайкать посты Бензема, а сам нападающий отписался почти ото всех игроков сборной в соцсетях. Исключением стали Тчуамени, Камавинга, Тюрам, Варан и Мбаппе. Кстати, Килиан – один из немногих футболистов команды Дешама, который встал на сторону Карима. По информации издания COPE, Мбаппе нравилось играть с Бензема.

Журналист Роман Молина поделился новой информацией о ситуации в стане «синих». Оказывается, Федерация футбола Франции была зла на Тчуамени из-за того, что Орельен публично поддерживал Бензема.

Как, интересно, по мнению чиновников должен был поступить Тчуамени? Отвернуться от одноклубника в трудный момент? Вряд ли в Мадриде это бы одобрили.

Кажется, история Бензема и сборной Франции только началась.