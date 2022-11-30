Богатый улов «Мадрида» на чемпионатах мира: звезды турнира часто отправляются в столицу Испании

«Реал Мадрид» всегда пристально следит за ходом Чемпионата Мира по футболу. Текущий турнир в Катаре не стал исключением: представители клуба обращают внимание на всех ярких футболистов. По информации источников, интерес «Мадрида» привлек представитель Нидерландов Коди Гакпо – нападающий уже забил два гола в двух турах.

Однако, турнир проходит зимой – это непривычное время для «Мадрида» в плане трансферов, разве только нет какой-то острой необходимости. Когда ранее «сливочные» прибегали к зимним трансферам, то, как правило, они оказывались недостаточно эффективны. У клуба большой опыт в подписании звезд турнира, но если «Мадрид» и пойдет на какое-то соглашение в этот раз, то это произойдет летом 2023 года.

Россия 2018: Тибо Куртуа

«Реал Мадрид» выбрал Тибо не только из-за его игры в России, бельгиец демонстрировал свой талант и в «Атлетико», и в «Челси» и, о его трансфере в Королевский клуб, переговоры велись и в предыдущие несколько лет.

Но, без сомнения, выступление Куртуа на Чемпионате Мира 2018 года подтолкнуло «Мадрид» к окончательному решению: бельгиец был признан лучшим вратарем турнира, его сборная добралась до полуфинала, где уступила будущему чемпиону Франции.

«Реал Мадрид» без колебаний выложил 35 млн за голкипера «Челси», на тот момент у Тибо оставался всего год по контракту.

В воротах «Мадрида» Куртуа провел 196 матчей, пропустил 186 голов, дважды выиграл Ла Лигу, дважды Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный Чемпионат Мира.

Бразилия 2014: Хамес Родригес, Тони Кроос, Кейлор Навас

Чемпионат Мира в Бразилии получился особенно урожайным для «Мадрида». Клуб заполучил лучшего бомбардира турнира – Хамеса (6 голов за Колумбию), лидера центра поля чемпиона мира Германии – Тони Крооса и одну из главных сенсаций – Кейлора Наваса, голкипера из скромной Коста-Рики.

За Хамеса «Мадрид» выложил 75 млн евро «Монако». Колумбиец хорошо начал, но успеха не добился. На его счету 125 матчей, 37 голов и 42 ассиста, а также две победы в Ла Лиге, Суперкубок Испании, две победы в Лиге Чемпионов, два Суперкубка Европы и два Клубных Чемпионата Мира.

Кейлор Навас помог сборной Коста-Рики с первого места выйти из группы, в которой были Англия, Италия и Уругвай. В 1/8 финала костариканцы одолели греков, но в четвертьфинале уступили Нидерландам по пенальти. «Реал Мадрид» отдал 10 млн евро «Леванте» за Наваса, который стал дублером Икера Касильяса, а с лета 2015 года – основным голкипером Королевского клуба. С Кейлором в воротах «сливочные» трижды подряд выиграли Лигу Чемпионов.

Костариканец провел в клубе 162 матча, пропустил 159 голов, а также взял Ла Лигу, Суперкубок Испании, три Суперкубка Европы и четыре Клубных Чемпионата Мира.

Тони Кроос до сих пор остается в составе «Мадрида», куда попал 8 лет назад. Немец стал лидером национальной сборной в центре поля и помог в финале турнира одолеть Аргентину.

«Реал Мадрид» воспользовался тем, что у Крооса оставался всего год по контракту с «Баварией» и подписал его за 25 млн евро. С тех пор Тони провел 383 матча, забил 26 голов и сделал 87 результативных передач. Он четыре раза выиграл с «Мадридом» Лигу Чемпионов, трижды Ла Лигу, четыре Суперкубка Европы, три Суперкубка Испании, четыре Клубных Чемпионата Мира.

ЮАР 2010: Месут Озил и Сами Хедира

Летом 2010 года «Реал Мадрид» сделал два трансфера по просьбе нового тренера клуба – Жозе Моуринью. Португальский специалист выбрал двух звезд сборной Германии, которая дошла до полуфинала, где уступила испанцам.

Месут Озил перешел в «Реал Мадрид» из «Вердера» за 15 млн евро. Моуринью предпочитал его Кака, но при Анчелотти Месут потерял свое влияние и попросил отпустить его в «Арсенал», который отдал за полузащитника 45 млн евро. Месут провел за «сливочных» 159 матчей, забил 27 голов и сделал 80 ассистов, выиграл Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании.

Сами Хедира удивил в ЮАР своей способностью закрывать все поле и ввел в моду выражение box-to-boх. «Реал Мадрид» подписал его за 10 млн евро у «Штутгарта», чтобы использовать в паре с Хаби Алонсо. После ухода Моуринью, Хедира потерял вес в команде, но провел еще два сезона под руководством Анчелотти. На счету немца 161 матч, 9 голов и 13 ассистов. Сами выиграл с «Мадридом» Ла Лигу, два Кубка Короля, Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный Чемпионат Мира.

Германия 2006: Фабио Каннаваро

Своим появлением в «Мадриде» Каннаваро обязан великолепному выступлению на Чемпионате Мира в Германии, где он привел сборную Италии к победе в статусе капитана. По итогам турнира Каннаваро получил Серебряный мяч, обойдя Зинедина Зидана.

Кроме того, в Италии произошел коррупционный скандал Кальчополи, в результате которого «Ювентус» отправили в Серию В. Многие звезды команды ушли по сниженной цене, среди них был и Фабио Каннаваро – «Реал Мадрид» подписал его за 7 млн евро летом 2006 года.

Итальянец играл нестабильно, но помог «сливочным» дважды выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании, проведя за клуб 118 матчей.

Фабио Каннаваро стал обладателем Золотого Мяча в 2006 году, как игрок «Мадрида».

Япония и Южная Корея 2002: Роналдо

Флорентино Перес стал президентом «Мадрида» в 2000 году, а Роналдо стал его первым звездным трансфером. Бразилец сам здорово упростил ситуацию, заявив в Токио после дубля в финале в ворота сборной Германии: «Если «Реал Мадрид» меня хочет, то пусть позвонит».

«Интер» не хотел легко отпускать бразильца, тянув с решением до самого конца августа 2002 года. Однако, отношения Роналдо с тренером итальянского клуба Эктором Купером были окончательно испорчены, поэтому «Интер» в итоге пошел на сделку.

Бразилец перешел в «Мадрид» за 45 млн евро и провел в столице Испании четыре с половиной сезона, сыграв 177 матчей, забив 103 гола и отдав 35 ассистов. Роналдо дважды выиграл со «сливочными» чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы, Межконтинентальный кубок и Золотой Мяч 2002 года.

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