Невилл похвалил игрока «Реала» на ЧМ. Считает, что игра против него была бы «абсолютным кошмаром»

Говоря о Винисиусе Джуниоре, бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл признался: «Я очень люблю его. Я просто думаю, как бы я сыграл против него? У меня был бы абсолютный кошмар».

«Я всегда думал, что против голландских и бразильских вингеров играть сложнее всего.

Их движение, их позитивное отношение к мячу, они прямолинейны, они бегут на тебя, и, честно говоря, смотрят на тебя, как на дурака».

«Brazilian wingers look at you like you’re a mug!» – @GNev2 «I think they’re about right Gary» – @IanWright0@Laura_Woodsy & Karen Carney enjoyed that one and so did we! 😆 pic.twitter.com/KTjnTXu8D7 — ITV Football (@itvfootball) November 28, 2022

С 6 очками после двух встреч и тремя мадридскими игроками в составе Бразилия вышла в 1/8 финала чемпионата мира.