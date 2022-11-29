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Невилл похвалил игрока «Реала» на ЧМ. Считает, что игра против него была бы «абсолютным кошмаром»

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Говоря о Винисиусе Джуниоре, бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл признался: «Я очень люблю его. Я просто думаю, как бы я сыграл против него? У меня был бы абсолютный кошмар».

«Я всегда думал, что против голландских и бразильских вингеров играть сложнее всего.

Их движение, их позитивное отношение к мячу, они прямолинейны, они бегут на тебя, и, честно говоря, смотрят на тебя, как на дурака».

С 6 очками после двух встреч и тремя мадридскими игроками в составе Бразилия вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

У них в группе остался только матч с Камеруном в пятницу 2 декабря.

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