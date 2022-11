Невилл похвалил игрока «Реала» на ЧМ. Считает, что игра против него была бы «абсолютным кошмаром»

Их движение, их позитивное отношение к мячу, они прямолинейны, они бегут на тебя, и, честно говоря, смотрят на тебя, как на дурака».

«Brazilian wingers look at you like you’re a mug!» – @GNev2 «I think they’re about right Gary» – @IanWright0@Laura_Woodsy & Karen Carney enjoyed that one and so did we! 😆 pic.twitter.com/KTjnTXu8D7