🎥 Карвахаль профессионально высказался о трансфере Трента. Дани готов бороться

Дани Карвахаль наконец восстановился после разрыва «крестов» и готов сыграть, капитан попал в заявку «Мадрида» на матч с «Ювентусом» в 1/8 финала чемпионата мира среди клубов.

Карвахаль признался, что готов биться:

«Прошло девять месяцев, я наконец готов играть. Я знаю себя и знаю, что если меня выпустят на поле, я выложусь без страха, на полную катушку и буду бороться за каждый мяч с самой первой секунды».

Пока Дани боролся с последствиями тяжелой травмы, клуб подписал Трента Александер-Арнолда. Карвахаль профессионально отнесся к трансферу игрока на его позицию:

«Трент адаптируется очень хорошо, он прекрасно поладил со всеми. С первого дня он был очень дружелюбным: когда у нас был выходной, он приходил со всеми перекусить, он казался очень, очень хорошим парнем.

На профессиональном уровне этот трансфер логичен: в каждую команду и на каждую позицию приходят новые игроки, и это хорошо. Я воспринимаю это еще и как личный вызов, потому что мне нравится соревноваться. Впереди нас ждут большие задачи, я надеюсь, что здоровая конкуренция, повторюсь, сделает команду намного лучше».

Профи.

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