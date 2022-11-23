В погоне за славой и рекламой: Родриго ищет новых агентов – отец футболиста начал переговоры

Чемпионат мира уже стартовал, и сборная Бразилии считается одним из фаворитов турнира. В команде Тите много звезд, в том числе и молодой игрок «Реала» - Родриго Гоэс. Если футболист сейчас полностью сосредоточен на Мундиале, то вот у его отца другие задачи.

По информации издания UOL, футболист в поиске новых представителей. Со своей текущей командой Родри сотрудничает последние 10 лет, но скоро тандему может прийти конец. UOL сообщает, что инициатором изменений стал Эрик Гоэс, отец футболиста. Эрик хочет, чтобы его сын получил больше славы и рекламных контрактов.

Эрик рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития карьеры Родриго, поэтому он поужинал в Париже с двумя известными бразильскими агентами: отцом Неймара и Жорже Улиссесом, представляющем, в том числе, интересы Эдера Милитао.

Судя по всему, отец Родриго настроен решительно, поскольку контракт с действующими представителями связывает футболиста до 2025 года, и в случае расторжения ему нужно будет выплатить неустойку в размере 7 млн евро.