3 клуба проявляют интерес к Азару. «Реал» наконец-то продаст Эдена?

Эден Азар признал, что в Мадриде дела у него пошли не по плану, и он был бы готов уйти , если бы клуб захотел.

Интерес к игроку проявляют сразу три клуба. Здесь мы перечисляем их:

- "Ньюкасл"

- "Астон Вилла"

- "Ювентус"

Бельгиец прибыл в Испанию более трех лет назад, подписав контракт на сумму более 100 миллионов евро, но не смог достичь ожидаемых от него высот, борясь с бесконечными травмами.

Его перспективы на Бернабеу пока кажутся крайне мрачными. Кроме того, клуб не возражал бы против того, чтобы вычеркнуть его зарплату в размере 30 миллионов евро из фонда заработной платы.

Следующим пунктом назначения Азара, вероятно, станет один из вышеупомянутых клубов, а «Ньюкасл» выглядит наиболее подходящим.