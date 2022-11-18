3 клуба проявляют интерес к Азару. «Реал» наконец-то продаст Эдена?
Эден Азар признал, что в Мадриде дела у него пошли не по плану, и он был бы готов уйти , если бы клуб захотел.
Интерес к игроку проявляют сразу три клуба. Здесь мы перечисляем их:
- "Ньюкасл"
- "Астон Вилла"
- "Ювентус"
Бельгиец прибыл в Испанию более трех лет назад, подписав контракт на сумму более 100 миллионов евро, но не смог достичь ожидаемых от него высот, борясь с бесконечными травмами.
Его перспективы на Бернабеу пока кажутся крайне мрачными. Кроме того, клуб не возражал бы против того, чтобы вычеркнуть его зарплату в размере 30 миллионов евро из фонда заработной платы.
Следующим пунктом назначения Азара, вероятно, станет один из вышеупомянутых клубов, а «Ньюкасл» выглядит наиболее подходящим.
Новые саудовские владельцы могли бы сделать более выгодное предложение для «Мадрида», чем «Ювентус», не говоря уже о «Вилле». Более того, Эден, проведший свои лучшие годы в Премьер-лиге, не прочь вернуться.
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