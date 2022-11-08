«Он символ и лидер»: тренер сборной Бельгии назвал 2 причины, по которым Азар поедет на ЧМ
Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал 2 причины, по которым Эзар Азар поедет на ЧМ со своей командой.
«Понятно, что Эден не играет большой роли в своем клубе, и мы это принимаем», — сказал Роберто Мартинес.
«Мы не делаем из этого много выводов. Во-первых, потому что он не играет на той позиции, на которой мы его используем в сборной.
Во-вторых, если он и попадет в сборную, то не благодаря тому, что он делает в клубе, а из-за того, что он сыграл более чем в 150 матчах за сборную, и потому, что он является символом и лидером.
Когда он работает изо дня в день и не испытывает боли, вывод предель о ясен: бельгийская команда с Эденом Азаром в раздевалке лучше, чем без Эдена Азара.
Будут приняты решения относительно количества минут, матчей и т. д., но что не изменится, так это то, что один из лучших игроков ЧМ-2018 по-прежнему играет важную роль».
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