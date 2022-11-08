«Он символ и лидер»: тренер сборной Бельгии назвал 2 причины, по которым Азар поедет на ЧМ

«Понятно, что Эден не играет большой роли в своем клубе, и мы это принимаем», — сказал Роберто Мартинес.

«Мы не делаем из этого много выводов. Во-первых, потому что он не играет на той позиции, на которой мы его используем в сборной.

Во-вторых, если он и попадет в сборную, то не благодаря тому, что он делает в клубе, а из-за того, что он сыграл более чем в 150 матчах за сборную, и потому, что он является символом и лидером.

Когда он работает изо дня в день и не испытывает боли, вывод предель о ясен: бельгийская команда с Эденом Азаром в раздевалке лучше, чем без Эдена Азара.