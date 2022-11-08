Азар - проблема «Реала». Снова не хочет уходить, а клуб устал ждал и платить зарплату

По словам Фабрицио Романо, Эден Азар намерен остаться и продолжить борьбу за свое место в «Реале».

Бывший игрок «Челси» изо всех сил пытался получить минуты. Но у него всего 2 старта в 6 играх этого сезона.

Бельгиец не играл за «Реал» в матче с «Райо» в понедельник, Карло Анчелотти оставил его на скамейке запасных.

Все это привело к тому, что в Испании заговорили о том, что «Реал» хочет избавиться от своего самого высокооплачиваемого игрока.

Несмотря на нехватку минут в «Мадриде» в этом сезоне, 31-летний футболист, как ожидается, сыграет за Бельгию на чемпионате мира в Катаре в этом месяце.