Азар - проблема «Реала». Снова не хочет уходить, а клуб устал ждал и платить зарплату
По словам Фабрицио Романо, Эден Азар намерен остаться и продолжить борьбу за свое место в «Реале».
Бывший игрок «Челси» изо всех сил пытался получить минуты. Но у него всего 2 старта в 6 играх этого сезона.
Бельгиец не играл за «Реал» в матче с «Райо» в понедельник, Карло Анчелотти оставил его на скамейке запасных.
Все это привело к тому, что в Испании заговорили о том, что «Реал» хочет избавиться от своего самого высокооплачиваемого игрока.
Несмотря на нехватку минут в «Мадриде» в этом сезоне, 31-летний футболист, как ожидается, сыграет за Бельгию на чемпионате мира в Катаре в этом месяце.
«Мадрид» не сможет избавиться от Азара, если игрок предпочтет остаться в клубе. Это может быть тот же случай, что и с Мариано, а это означает, что Азар может уйти только в 2024 году, когда истечет срок его контракта.
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