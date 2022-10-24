Дани Себальос может вернуться на поле уже в это воскресенье

Дани Себальос в шаге от возвращения на поле. Полузащитник получил травму в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» и может вновь сыграть уже в это воскресенье с «Жироной». Многое будет зависеть о ощущений футболиста на ближайших тренировках, во время которых он должен будет набрать ритм команды.

Себальос весь октябрь продолжал работать в Вальдебебас и сейчас близок к восстановлению после травмы двуглавой мышцы бедра, из-за которой пропустил последние пять матчей «Мадрида».

Возвращение Дани будет постепенным, его цель – полностью набрать форму во время Чемпионата мира, чтобы после его окончания стать одним из лидеров команды.

На сегодняшний день Дани Себальос убедил Карло Анчелотти и болельщиков, что заслуживает большего количества игрового времени – каждый раз, когда тренер давал ему шанс, у Дани получалось усилить игру команды. Но, несмотря на это, будущее футболиста остается неопределенным – его контракт с «Реалом» заканчивается в июне и пока переговоры о его продлении не ведутся.