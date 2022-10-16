«Разобрался с Левандовским, как с ребенком»: фанаты назвали лучшего защитника «Реала» в класико. Это не Алаба
«Реал» дома обыграл «Барселону» со счетом 3:1.
Любопытно, что звездный нападающий гостей, Роберт Левандовски, совершенно потерялся в столь ответственном матче.
Фанаты «Реала» считают, что это заслуга Эдера Милитао:
💭 «Милитао разобрался с Левандовским, как с маленьким ребенком! Ну что за перфоманс! Наш лучший защитник, а возможно, лучший защитник во всем мире. Настоящий профессионал. Он никогда не подводит в важных матчах. Эдер Милитао, дамы и господа!».
💭 «Милитао заслуживает большей похвалы. Мы его недооцениваем».
💭 «Милитао – безумный игрок. Он настоящий мастер своего дела».
💭 «Кто вообще сомневается в том, что Милитао – защитник мирового уровня?»
Даже Карло Анчелотти отметил игру Милитао. В послематчевом интервью тренер сказал, что Эдеру удалось оказать серьезное давление на звездного поляка.
Комментарии