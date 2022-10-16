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«Разобрался с Левандовским, как с ребенком»: фанаты назвали лучшего защитника «Реала» в класико. Это не Алаба

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«Реал» дома обыграл «Барселону» со счетом 3:1.

Любопытно, что звездный нападающий гостей, Роберт Левандовски, совершенно потерялся в столь ответственном матче.

Фанаты «Реала» считают, что это заслуга Эдера Милитао:

Baru Gabung Sepekan, Robert Lewandowski Sudah Betah di Barcelona | kumparan.com

💭 «Милитао разобрался с Левандовским, как с маленьким ребенком! Ну что за перфоманс! Наш лучший защитник, а возможно, лучший защитник во всем мире. Настоящий профессионал. Он никогда не подводит в важных матчах. Эдер Милитао, дамы и господа!».

💭 «Милитао заслуживает большей похвалы. Мы его недооцениваем».

💭 «Милитао – безумный игрок. Он настоящий мастер своего дела».  

💭 «Кто вообще сомневается в том, что Милитао – защитник мирового уровня?» 

Даже Карло Анчелотти отметил игру Милитао. В послематчевом интервью тренер сказал, что Эдеру удалось оказать серьезное давление на звездного поляка.

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