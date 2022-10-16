📸Величие Карвахаля. Спас мяч и начал голевую атаку «Реала»

«Реал» ведет со счетом 2:0 к 35-й минуте класико!

Вальверде пушечным ударом прошиб ворота «Барсы», хотя Тер Стеген в этом эпизоде вполне мог спасти свою команду.

Но как же хорош Карвахаль! Именно Дани начал голевую атаку «сливочных». Сперва он не дал мячу уйти за линию, а затем отдал передачу на Винисиуса, который обострил ситуацию у ворот каталонцев:

В результате этой атаки «Реал» забил. Карвахаль с возрастом становится лишь лучше?