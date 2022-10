«Дэвис и Вини на одном фланге – это незаконно и неэтично. У защитников есть семьи»: Журналист пошутил о возможном переходе Альфонсо в «Реал»

Однако один журналист заявил, что канадец «никогда не перейдет в «Реал». И вот почему.

«Альфонсо Дэвис никогда не перейдет в «Реал», потому что это незаконно, несправедливо и неэтично, когда Дэвис и Винисиус играют на одном фланге за одну команду. У защитников есть семьи. Не все должно быть направлено на победу».

Alphonso Davies will never come to Real Madrid because it is illegal, unfair and unethical to have Davies and Vinicius playing on the same wing for the same team. Defenders have families. Not everything has to be about winning.