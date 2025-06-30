😲 Алонсо нашел нового Модрича! Кот в мешке – но вам понравится
AS пишет, что Хаби Алонсо нашел нового Луку Модрича для мадридского «Реала». И он из Нидерландов.
По информации издания, мадридцы имеют серьезный интерес к хавбеку «АЗ» Кесу Смиту, ставшему лучшим игроком Евро U19.
«Сливочные» ценят игрока за технические навыки и видение поля.
Контракт Смита с «АЗ» действует до июня 2028 года, но «Реал» намерен переманить футболиста уже этим летом.
AS уточняет, что Кес «любит «Реал» и воодушевлен возможностью переезда на «Бернабеу». Важно отметить, что также игроком интересуется «Барселона».
Газета Tribal пишет, что «Аякс» и «ПСВ» также заинтересованы в трансфере, который, как ожидается, потребует не менее 25 миллионов евро.
Но помню был у голландцев такой талант как Кевин Строотман ( очень впечатлил на молодежном уровне). Были большие надежды но то ли травма помешала, после нее уже не так выделялся, то ли не смог себя реализовать. Так и не вырос с БОЛЬШОГО футболиста. Хотя играл добротно почти всю карьеру.