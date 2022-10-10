Карло Анчелотти даст отдохнуть 4 ключевым игрокам в матче с «Шахтером»: смотрим предполагаемый состав

По сообщениям издания Marca, Карло Анчелотти планирует предоставить отдых четырем ключевым игрокам в матче «Шахтер» - «Реал Мадрид» на групповом этапе Лиги чемпионов: Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Лука Модрич и Феде Вальверде будут восстанавливать силы, чтобы свежими выйти на класико 16 октября. Все они принимали участие в предыдущем матче команды с «Хетафе».

Вот как может выглядеть состав «Мадрида» во время завтрашней игры с «Шахтером»:

Победа в четвертом туре Лиги чемпионов будет означать для «Мадрида» 100% попадание в раунд плей-офф, ничья тоже устроит команду Анчелотти, поскольку впереди еще два матча.