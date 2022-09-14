«Душераздирающее зрелище». Болельщики отреагировали на решение Анчелотти посадить Азара на скамейку в матче с «Лейпцигом»

Болельщики «Мадрида» огорчены решением Карло Анчелотти посадить Эдена Азара на скамейку в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Бельгиец заменил Карима Бензема на прошлой неделе во время игры с «Селтиком» и был очень полезен команде.

Сегодня вместо Бензема играет Родриго – Карло Анчелотти вознаградил бразильца за результативность, но некоторые фанаты «сливочных» чувствуют, что с Азаром обошлись несправедливо.

Вот как болельщики отреагировали на решение тренера в Twitter:

@fedeval15_RMA :«Милый стартовый состав. Карло видит, как футболисты проявляют себя на поле и вносит изменения в соответствии с этим. Больше никакого Азара в качестве центрфорварда – пришло время Родриго».

@zohino_: «Падение Азара – душераздирающее зрелище: он доминировал в АПЛ, перешел в кулб своей мечты и его тело сыграло с ним злую шутку».

@the_olasunkanmi : «Просто забудьте – Азар не получит ни минуты».

@Rujo_:«Жаль Азара».

@Camara19942020 :«Анчелотти не сомневаясь сажает Азара на скамейку».

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