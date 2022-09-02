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Кто из футболистов «Мадрида» покинет клуб в конце сезона: есть семь кандидатов

Карим Бензема Карим Бензема
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Марко Асенсио Марко Асенсио
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«Мадриду» предстоит принять решение о будущем семи футболистов команды, чьи контракты заканчиваются в 2023 году.

Карим Бензема

«Реал Мадрид» предложит своему звездному нападающему год по контракту с возможностью продления еще на год. Пока все выглядит так, что Карим продолжит играть за «сливочных».

Лука Модрич

Будущее хорвата в «Мадриде» в его руках. Клуб доволен им, если Лука хочет продолжить, то ему нужно продемонстрировать свое мастерство и в этом сезоне, если решит уйти – то клуб с уважением к этому отнесется.

Тони Кроос

Немец отказался продлевать соглашение с «Мадридом»: он примет решение о своем будущем в финале сезона. По словам Тони, все будет зависеть от его формы и роли в команде.

Марко Асенсио

Асенсио был одним из главных героев прошедшего лета. В итоге он остался в «Мадриде», но его будущее все еще туманно: пока клуб не предлагал ему продления.

Дани Себальос

Дани пользуется доверием Карло Анчелотти, а клуб рассматривает возможность продления его контракта. Все будет зависеть от количества игрового времени Дани в этом сезоне и от его желания вернуться в «Бетис».

Начо

Кантерано пользовался уважением всех тренеров «Мадрида», но он может оставить свой родной клуб, чтобы играть чаще.

Мариано

«Реал Мадрид» неустанно ищет новый клуб для нападающего, но пока безуспешно. В июне у Мариано заканчивается контракт – «Мадрид» не намерен его продлевать.

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