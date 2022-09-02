«Футболисты – легкая добыча для грабителей». Дани Карвахаль высказался о попытке нападения на свой дом

Нападения на дома футболистов продолжаются: только недавно говорили о случившемся с Обамеянгом, а на этой неделе была совершена попытка ограбления дома Дани Карвахаля.

Сработавшая система безопасности помогла предотвратить нападение, но футболист написал заявление в полицию.

«Злоумышленники пытались пробраться в дом, но им это не удалось из-за системы безопасности. Они смотрели, где могут пролезть, но все было закрыто. Система выполнила свою функцию», - приводит слова Карвахаля издание Marca.

«К счастью, в момент попытки грабежа нас с семьей не было дома и ничего не случилось. Я в первый раз в такой ситуации, надеюсь, что и в последний».

«Теперь дело в руках полиции, хочется верить, что они найдут преступников, как можно скорее».

«Футболисты – легкая добыча для грабителей: они знают, когда мы играем, а когда – нет. Надеюсь, что полиция позаботится о нас. За последние пару лет было много нападений на дома моих товарищей, некоторым пришлось пережить очень серьезную угрозу», - добавляет защитник «Мадрида».