«Мы не можем рассматривать Азара как нападающего»: фанаты назвали лучшую позицию для Азара

«Я думаю, что его лучшая позиция — под нападающим, где он может бродить, создавать пространства и делать передачи для Вини и Бензема».

Проблема с игрой Азара в качестве атакующего полузащитника заключается в том, что Анчелотти придется вернуться к схеме 4-4-2, чтобы сделать это.

Этого может не произойти, поскольку итальянец предпочитает систему 4-3-3.