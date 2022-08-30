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«Мы не можем рассматривать Азара как нападающего»: фанаты назвали лучшую позицию для Азара

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Главный вопрос для "Реала" в новом сезоне - как использовать Азара?

«Мы не можем рассматривать Азара как нападающего. Мы должны играть с ним как с ложной девяткой, номером 10 или креативным полузащитником», — написал в Twitter болельщик «Реала».

«Я думаю, что его лучшая позиция — под нападающим, где он может бродить, создавать пространства и делать передачи для Вини и Бензема».

Проблема с игрой Азара в качестве атакующего полузащитника заключается в том, что Анчелотти придется вернуться к схеме 4-4-2, чтобы сделать это. 

Этого может не произойти, поскольку итальянец предпочитает систему 4-3-3.

В системе Карло лучший выбор для Азара — это либо левый вингер, либо ложная девятка —позиции, в которых Анчелотти все еще не доверяет Эдену.

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