Что у «Реала» в полузащите после ухода Каземиро? Спойлер: все отлично

На первый взгляд, похоже, что «Реал» сильно ослаб, когда Каземиро решил присоединиться к «Манчестер Юнайтед».
Однако при рассмотрении состава видно, что у «Реала» по-прежнему достаточно сил в полузащите.
Кто там может играть? На каждую позицию есть минимум 2 игрока.
С такими игроками, как Модрич, Камавинга, Вальверде, Васкес, Чуамени, Себальос и Кроос, «Реал Мадрид» хорошо прикрыт.
Анчелотти мог даже представить кого-то вроде Лукаса Васкеса в экстренных случаях.\
Тони Кроос, ктстаи, наконец оправился от болезни. Он вернулся к групповым тренировкам.
Также Родриго снова тренируется с командой. Он должен быть готов встретиться с «Эспаньолом» в воскресенье.
Начо и Одриосола, в свою очередь, выбыли из строя из-за мышечного дискомфорта. На данный момент это единственные два травмированных игрока.
28 августа «Реал» на выезде сыграет с «Эспаньолом».
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