Что у «Реала» в полузащите после ухода Каземиро? Спойлер: все отлично

Однако при рассмотрении состава видно, что у «Реала» по-прежнему достаточно сил в полузащите.

Кто там может играть? На каждую позицию есть минимум 2 игрока.

С такими игроками, как Модрич, Камавинга, Вальверде, Васкес, Чуамени, Себальос и Кроос, «Реал Мадрид» хорошо прикрыт.

Анчелотти мог даже представить кого-то вроде Лукаса Васкеса в экстренных случаях.\

Тони Кроос, ктстаи, наконец оправился от болезни. Он вернулся к групповым тренировкам.

Также Родриго снова тренируется с командой. Он должен быть готов встретиться с «Эспаньолом» в воскресенье.

Начо и Одриосола, в свою очередь, выбыли из строя из-за мышечного дискомфорта. На данный момент это единственные два травмированных игрока.