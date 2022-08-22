«Никогда не мечтал о таком прощании»: Каземиро вновь обратился к фанатам «Реала»

После церемонии прощания с «Реалом» Каземиро записал видеообращение к фанатам, а затем еще раз попрощался с болельщиками через свои социальные сети:

«Правда в том, что я никогда не мечтал о таком прощании в «Реале». Никогда. Прошу прощения за то, что не смог сдержать свои эмоции. Спасибо вам от всего сердца за любовь, которую вы проявили ко мне. Хала Мадрид».

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед». Сегодня бразилец будет представлен как игрок «красных дьяволов». Каземиро провел в «королевском клубе» девять сезонов. Он сыграл 336 матчей в футболке «сливочных», забил 31 гол и помог команде выиграть 18 титулов.