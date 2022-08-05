«Айнтрахт» готовится отомстить «Мадриду» после легендарного унижения

18 мая 1960 года «Реал Мадрид» обыграл «Айнтрахт» в финале Кубка Европейских Чемпионов на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго с разгромным счетом 7-3. Этот финал навсегда останется в памяти немецкого клуба, они пали с честью и могли добиться успеха, если бы во главе «Мадрида» не стоял Альфредо Ди Стефано.

«Реал Мадрид» стал первым клубом, выигравшим пять Кубков европейских чемпионов. Эта победа стала пятой из пяти побед подряд в этом турнире. После матча «Мадриду» был вручен кубок на вечное хранение. Ди Стефано стал автором трех голов, а Пушкаш оформил покер.

Пути двух клубов не пересекались больше в официальных матчах, в 2008 году они встречались в товарищеском (1-1) на стадионе немецкого клуба. Для «Айнтрахтрахта» финал за Суперкубок Европы 10 августа станет отличной возможностью взять реванш.

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер в интервью для для сайта УЕФА, признался, что реванш может стать особенной мотивацией для футболистов.

«В «Айнтрахте» большая история противостояния с «Мадридом». Это стимул и для игроков, и для болельщиков, которые были на стадионе в 1960м. Думаю, что для этих болельщиков матч особенно важен. Для команды это возможность выиграть второй европейский трофей, что уже является отличным стимулом».

Гласнер считает, что у него команды есть шанс, хотя противостоять придется сильнейшему клубу в мире и специалисту по финалам.

«Реал Мадрид» - один из самых легендарных клубов в истории футбола, они выиграли Лигу Чемпионов пять раз за последние годы. Мы хотим хорошо подготовиться, чтобы в этом матче у нас были шансы».

«У нас сильный характер, каждый футболист работает на команду. Мы сохраняем боевой настрой на тренировках, в раздевалке и во время матчей. Когда ситуация сложная, мы не теряем веру, выкладываемся полностью для победы. Думаю, в этом наша главная сила».