Тчуамени и Кунде своими трансферами спасли родной «Бордо». Теперь им предстоит биться в Классико, но за плечами история большой дружбы

Вместе становились футболистами, но теперь придется стать врагами как минимум два раза в год.

Когда в 2017 году Орельен Тчуамени и Жюль Кунде стали чемпионами Франции до 17 лет в составе «Бордо», они не предполагали, что их карьеры пересекутся в Испании, вплоть до того, что один из них окажется в « Реале» , а другой — в «Барселоне».

Их дружба была выкована именно во французской команде. С этого сезона они становятся заклятыми врагами.

Они начинали в «Бордо», который сейчас терпит бедствие в подвалах французского футбола. Интересно, что благодаря трансферам Кунде и Тчуамени родной клуб получил инъекцию денег, позволившую не прекратить пока свое существование – в общей сложности в «Бордо» улетели 11 миллионов евро.

У Куде и Тчуамени также есть один и тот же агент, Джонатан Кебе, глава агентства Excellent Sport Nation.

Их объединяет страсть к баскетболу и NBA в частности, они вместе позировали в Майами во время пятой игры финала Восточной конференции НБА, в которой встречались «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Кунде болеет за «Кливленд», а Тчуамени за «Филадельфию 76ers».

Эти двое дебютировали на международной арене в один и тот же год, в возрасте 21 года, с разницей в два месяца, они выиграли Лигу Наций вместе в финале против Испании.

В Les Bleus они неразделимы.

А вот в клубной карьере про дружбу придется забыть