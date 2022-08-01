Мариано - сегодня 29. Что с ним делать «Реалу» - три варианта развития событий

Уже больше 10 лет числится в системе королевского клуба.

Сегодня Мариано Диасу исполнилось 29 лет. Доминиканский нападающий присоединился к академии «Реала» в 2011 году в возрасте 18 лет.

С тех пор у Диаса был только один по-настоящему выдающийся сезон, когда в 2017 году он, находясь в аренде (с обратным выкупом) в «Лионе» забил 18 мячей в 37 матчах. У Диаса остался всего год до окончания контракта с «Реалом», но его судьба может решиться уже этим летом. Вот возможные варианты развития событий:

Продажа

«Реал» может заработать на Мариано не менее 6 миллионов евро. Настолько сильно упала его стоимость за 5 лет - в 2017 году «Мадрид» заплатил «Лиону» 21 миллион евро за его возвращение из Франции.

Дублер Бензема

«Реалу» нужен запасной нападающий для Карима Бензема — Мариано может быть использован в этом качестве. Бензема не может играть каждую игру, а это значит, что Диас может сыграть уж точно больше, чем 9 матчей, которые он сыграл в прошлом сезоне.

Место на трибунах

Возможно, этим летом «Реал» попытается избавиться от Мариано или даже расторгнуть его контракт . Вместо того, чтобы вступать в запутанную судебную тяжбу с выпускником Академии, «Мадрид» может оставить его в качестве еще одного второстепенного игрока на трибунах, который иногда будет попадать в заявочный лист.

По информации Marca, тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на Мариано Диаса. 63-летний специалист хочет, чтобы 28-летний нападающий покинули «Мадрид» этим летом. Никто из футболистов «Реала» не получал меньше игрового времени по ходу предсезонного турне команды, чем Одриосола и Диас. Игровое время Мариано не увеличится даже после ухода Луки Йовича и Борхи Майораля из команды.

Главным препятствием для ухода Мариано из «Реала» является его зарплата. В «Мадриде» игрок получает 4,5 млн евро в год, и клубы, которым нападающий интересен, не готовы платить ему столько же.