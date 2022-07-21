Дани Карвахаль: «Наша цель – быть в отличной форме к матчу за Суперкубок Европы»

Дани Карвахаль вместе с команда находится в США, где пройдет предсезонный тур «Мадрида». «Сливочные» уже провели первую тренировку в Лос-Анджелесе, и Дани поделился с клубным телевидением ходом подготовки к матчу за Суперкубок Европы.

«Начинать всегда сложно, особенно когда товарищи по команде тренируются на неделю дольше тебя, но прилагая усилия и выполняя нужные упражнения, ты постепенно возвращаешься на необходимый уровень».

«В США проживает множество мадридистов. Нам оказали отличный прием. Куда бы мы ни пошли, везде просят автограф или совместное фото, нам это очень приятно».

«Наша цель – продолжать работать, чтобы в отличной форме подойти к матчу за Суперкубок Европы против «Айнтрахта».