В чем польза хлеба и пасты: как изменение диеты изменило жизнь Дани Карвахаля и Родриго

Ициар Гонсалес де Арриба рассказывает миру о том, что спорт высших достижений пересекается со сферами, которые не так давно были совершенно чужды спортсмену.

Ициар – признанный физиотерапевт, остеопат и специалист по здоровому питанию, создатель физиогеномики. Именно ей удалось помочь восстановиться после мышечных травм Дани Карвахалю и Родриго. Сотрудничество с Ициар изменило их жизнь, в прошлом сезоне оба футболиста сыграли ключевые роли в успехе мадридского «Реала».

Ициар рассказала о своей работе в эксклюзивном интервью для издания Marca.

Для начала, расскажите, что такое физиогеномика?

Как физиотерапевт, я старалась улучить состояние своих пациентов с хронически проблемами и обнаружила, что изменение пищевых привычек является очень эффективным, вплоть до того, что боль, которая длится годами, исчезает за несколько дней, когда ты просто меняешь систему питания.

Я старалась понять, почему это таки и одновременно изучать биохимию, питание и нутригеномику, чтобы применить их к типичным заболеваниям в физиотерапии. Я специализируюсь на нутригеномике иммунной системы. Спустя годы мы дали название этому направлению, и поскольку это нутригеномика в применении к физиотерапии, возникла концепция физиогеномики.

Как вы начали работать с Дани Карвахалем?

Профессиональные футболисты очень хотят учиться новому и становиться лучше, чем существенно облегчают мою задачу. Я должна поблагодарить медицинский штаб «Мадрида», где меня поддержали и помогли, так что футболисты тоже в меня поверили. Главная проблема в моей работе – доверие футболистов. Улучшить их состояние легко, но они сами многое знают и не готовы следовать всем рекомендациям, если не считают их обоснованными. Никто не любит, когда ему не разрешают есть то, что ему нравится. Но и Родриго, и Дани настоящие профессионалы и с самого начала были готовы на жертвы.

Их серьезные травмы отразились на диетах?

Диета – это не все, есть люди, на которых диеты сильно влияют. И Родриго, и Дани питались правильно, но у них были привычки, которые многие сочли бы здоровыми, но в их случае, они вредили мускулатуре.

Карвахаль говорил, что диета была строгой. Все было запрещено?

Диеты персонализированы, двух одинаковых диет не бывает. Дани переживал из-за травм и старался придерживаться здоровых, в теории, привычек, но они не играли ему на руку. Сложнее всего было убедить Дани съесть то, что он считал для себя вредным. Я каждый день спрашивала его, все ли он съел из положенного.

Дани были нужны углеводы. Он не хотел есть рис, хлеб, пасту…он боялся набрать вес, боялся любого жира. Когда он был травмирован, я говорила ему: «Смотри, речь о том, что ты наберешь вес или быстрее восстановишься и не будешь травмироваться снова? Забудь про весы». Я его уверяла, что если он будет питаться, как я скажу, то он наберет мышечную массу, а не жир. Через месяц он был счастлив – все так и получилось.

А Родриго, наоборот, учился есть овощи и рыбу.

Планы питания для защитника и нападающего сильно отличаются?

Отличия есть из-за индивидуальной биохимии каждого человека, а не из-за их позиций на поле. Например, вы не можете давать нападающему пищу и добавки, чтобы он больше бегал, если этот нападающий часто страдает от диареи.

Если у него есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, он не усвоит то, что вы пытаетесь ему дать, поэтому важнее решить его желудочно-кишечную проблему, чем давать ему добавку, которая увеличит его скорость.

Но в гипотетическом случае при равных условиях состояния здоровья такой защитник, как Дани, нуждается в «особом» запасе питательных веществ, позволяющем ему много раз подряд совершать спринт и не уставать.

С нападающим все зависит от того, как он играет, мы можем попытаться улучшить максимальную скорость, прыгучесть, выносливость... Хотя они всегда хотят улучшить все, но я пытаюсь им объяснить, что мы должны найти баланс. Иногда мы меняем цель в зависимости от матча, фазы сезона... работа тренеров по физкультуре и физиотерапевтов также играет здесь основополагающую роль.

Можно предположить, что вам очень нравится футбол.

Вовсе нет! Я смотрю только те матчи, где играют футболисты, с которыми я работаю. Когда я встретила Дани и Родриго, они познакомили меня с несколькими ребятами, и они были удивлены, когда я сказала, что не знаю, кто они такие.