«Мадрид» и «Реал Сосьедад» близки к соглашению о трансфере Таке Кубо

Будущее Таке Кубо начинает проясняться. Окончательного соглашения пока нет, но «Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад» двигаются в правильном направлении. На Кубо претендовали еще несколько клубов, но они не смогли потянуть экономические условия «Мадрида».

Изначально «Реал Мадрид» хотел отдать японца в аренду, но в итоге придется уступить, потому что «Реал Сосьедад» был согласен только на продажу.

Переговоры между руководством «Реал Сосьедад» и представителями Таке Кубо прошли легко. По данным издания Marca, японцу предложили контракт на пять сезонов с той же зарплатой, которую ему платит «Реал Мадрид». Этот факт, а также возможность играть в команде, практикующей атакующий футбол и участвующей в Лиге Европы, убедили Кубо в правильности выбора.